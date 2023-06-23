Kentsel dönüşüm uzmanları uyarıyor: Merdiven altı girişimlere dikkat

Belediyelerle kentsel dönüşüm ofislerinin vatandaşları bilgilendirmesi gerektiğine dikkat çeken Duman Grup GYO Genel Müdürü Erdinç Duman, kentsel dönüşüm sürecini değerlendirdi.

Son dönemde meydana gelen depremlerin ardından kentsel dönüşüm faaliyetleri hız kazanırken, inşaat sektöründeki merdiven altı girişimler krizi fırsata çevirme niyetiyle hem vatandaşları hem de şirketleri dolandırmaya başladı. Association of Certified Fraud Examiners'in (ACFE) konuya dair hazırladığı raporda, inşaat sektöründeki dolandırıcılık olaylarında vaka başına zararın medyan değerinin 200 bin dolar olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra vakaların yüzde 25'ini finansal tablolardaki aslı olmayan rakamların, yüzde 22'sini fatura dolandırıcılığının ve yüzde 17'sini de ödeme tahrifatlarının oluşturduğu kaydediliyor. Ümraniye'de kentsel dönüşüm faaliyetleri çerçevesinde eski binaların yeniden inşa edilmesini sağlayan Duman Grup GYO Genel Müdürü Erdinç Duman, kentsel dönüşümün birer parçası olan vatandaşları ve inşaat şirketlerini dolandırıcılara karşı almaları gereken önlemler hakkında uyarıyor.

“Dolandırıcılık vakaları vatandaşlarla sınırlı kalmıyor”

Dolandırıcılığın inşaat sektörü için her zaman tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Erdinç Duman, “Kentsel dönüşüm, bir deprem bölgesi olan ülkemizde oldukça kritik bir konuyken, inşaat sektöründe ortaya çıkan merdiven altı girişimler, kentsel dönüşüme adım atacak vatandaşları dolandırmak için fırsat kolluyor. Üstelik son dönemde dolandırıcılık vakalarının bununla sınırlı kalmadığını, mesleki dolandırıcılık olaylarının arttığını da görüyoruz. Bu noktada kentsel dönüşümün parçası olan her bir vatandaşın ve şirketin ilgili danışmanlıklara başvurması, bir vaka zincirine dönüşen bu krizin aşılmasını sağlayabilir” dedi.

“Danışmanlık ofislerinin vatandaşları doğrudan bilgilendirmesi gerekiyor”

Kentsel dönüşümdeki dolandırıcılık vakalarına karşın, belediyelerin ve yetkili ofislerin vatandaşları doğrudan bilgilendirmeleri gerektiğine değinen Biro Tespit Sorumlusu Engin Erbaş, “Kentsel dönüşümdeki sorunlar, yalnızca dolandırıcılık vakalarıyla bitmiyor. Bölgede çalışacak mühendisin olmaması, şerh ve davalar, ekonomik zorluklar da sürecin uzamasına sebep olabiliyor. İnsanların bir araya gelerek ortak paydada buluşması da vakit alabiliyor. Danışmanlık ofisleri ise bölgedeki evleri tek tek dolaşarak kentsel dönüşümün faydalarını anlatıyor, onları toplantı yapmaya ikna ediyor. Talep doğrultusunda inşaat ve müteahhit şirketlerini araştırıyor, ev sahibini mağdur etmeyecekleri seçiyor. Duman Grup olarak ekibimizdeki kentsel dönüşüm hakkında hukuki süreçlere hakim bilirkişiler ile hareket ediyoruz. Birlikte araştırma gerçekleştiriyor, sözleşmeleri güvenli bir şekilde yapıyoruz. Ümraniye'deki kentsel dönüşüm çalışmalarımızla temiz, güvenilir ve sağlam evler sunarken, süreçte karşılaşılabilecek sorunların önüne geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gayrimenkulleri 8 ila 10 kat değerli hale getiriyorlar

Gayrimenkulleri de 8 ila 10 kat daha değerli hale getirdiklerini aktaran Saha Sorumlusu Çetin Koç, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Geçtiğimiz yıl metrekaresi 5 bin TL olan arazilerimiz, kentsel dönüşüm başladıktan sonra 20 ila 25 bin bandına çıktı. Bu değer aralığının gelecek dönemde süratle artacağını ve 40 - 50 bin bandına ulaşacağını öngörüyoruz. Danışanlarımızı kârlı yatırımlarla doğru tercihlere yönlendiriyoruz. Halihazırda 4 bin 500 yatırımcımız var. Bu sayıyı gelecek dönemde artırmayı planlıyoruz. Bu sayede daha fazla vatandaşımızın kentsel dönüşümün avantajlarından yararlanmasının önünü açacağız. Yeni bir binaya sahip olmalarını, depreme dayanıklı yaşam alanlarında ikamet etmelerini, vergi harçlarından muaf olmalarını, kira yardımı almalarını sağlayacağız.”