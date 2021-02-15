Kentsel dönüşümde kredi faiz desteği arttı

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Güçlendirme kredilerinde üst limit 50 bin TL'den 80 bin TL'ye, gerek konut gerekse de işyeri yapım ve edinme kredilerinde ise üst limit 125 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkartılmış oldu. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı ise 1 milyon TL'ye çıkartılmış oldu” dedi.

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteklerinde, kredi anapara tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı.

6306 Sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esasların yeniden düzenlendiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limitlerde düzenlemeler yapıldı. Buna göre güçlendirme kredilerinde üst limit 50 bin TL'den 80 bin TL'ye, gerek konut gerekse de işyeri yapım ve edinme kredilerinde ise üst limit 125 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkartılmış oldu. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı ise 1 milyon TL'ye çıkartılmış oldu” dedi.

“Yıkılan bina sayısı 614 bin 647”

2012 yılından itibaren yapılan gerçekleşen dönüşüm rakamlarına da değinen Özelmacıklı, “Kentsel dönüşüm kapsamında günümüzde yıkılan bina sayısı son bir yılda yüzde 21 artış göstererek, 505 bin 618'den, 614 bin 647'de yükseldi. Yeni düzenleme ile konutunu ve/veya işyerini kendi imkanları ile yapmak ya da edinmek isteyenler, bankalardan kullanacakları kredilere sağlanacak faiz destekleri ile bu konuda daha istekli olabilecekler. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamıyorlar. Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde Bankaya başvurulmuş olması da gerekiyor. Vade süresi ise konutlardaki 10, işyerlerinde ise 7 yıllık olarak uygulanıyor” dedi.

Ortalama lüks konut maliyeti 2 bin 427 TL

2021 yılında betonarme mesken inşaat binalarında uygulanan metrekare maliyet ortalaması hakkında da bilgi veren Özelmacıklı “Lüks sınıfta asansörlü ve kaloriferli yapılar için 2.427-TL olan inşaat maliyeti, 1 sınıf betonarme yapılarda ise 1.516-TL'ye yükseldi. TÜİK verilerine baktığımızda inşaat maliyet endeksi son bir yılda yüzde 25 arttı” dedi.