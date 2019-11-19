Kentsel dönüşüme faizsiz model

Eminevim, konut ve araç pazarındaki başarısını kentsel dönüşüme taşıyor. 30 yıla yakın bir süredir uyguladığı sistemle konut ve otomotiv sektörüne büyük katkı sunan firma, kentsel dönüşme de can suyu olmaya hazırlanıyor. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün “Kentsel dönüşümün önündeki ne büyük tıkanıklık finansal sorunlardan kaynaklanıyor. İnsanlar evlerini dönüşümden geçirmek için istenen yeterli imkana sahip değil. Bu sorun nedeniyle hayati önem taşıyan kentsel dönüşümde istenen ivme sağlanamadı. Biz de bu soruna finansal bir çözüm sağlamak için önemli bir adım atıyoruz. Konut ve araç almak isteyenleri bir araya getirdiğimiz gibi bu kez aynı binadaki daire sahiplerini bir araya getirerek konutları yenileyeceğiz. Dönüşümün hızlı gerçekleştirilmesi için finansal çözüm olacağız. Bu yöntemle düşük bir organizasyon bedeli ekleyerek maliyetleri en uzun 60 ay vadeye böleceğiz ve evini dönüşümden geçirmek isteyenlere faizsiz taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacağız. Böylece hem kentsel dönüşüm hızlanacak hem de insanlarımız güven içinde yaşayacakları evlerini yenilemiş olacak” açıklamasını yaptı.

Deprem bizi bu sisteme girmeye tetikledi

İstanbul'da Ekim ayında yaşanan 5.9'luk depremin kentsel dönüşüme girme konusunda kendilerini tetiklediğini belirten Emin Üstün, “Türkiye'de dönüşüm bekleyen 1 milyondan fazla konut var. Önemli bir kısmı da İstanbul'da. Özellikle deprem bölgesi üzerinde yer almamız, eski ve güçlendirilmesi gereken binalarda yaşayanları oldukça tedirgin ediyor. Son yaşanan deprem, ödeme gücü olmayan insanların çaresizliğini ve kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini ortaya koydu. Bu konuda Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı çok önemli çalışmalar var. Biz de hem bu sürece destek sağlamayı hem de Elbirliği Sistemi ile kentsel dönüşüm bekleyenlere finansal bir çözüm sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Müteahhitlerin de kendi projeleri için bu sistemden yararlanabileceğini belirten Emin Üstün, Eminevim modeli ile kentsel dönüşüm çalışmalarına önce İstanbul'da başlanacağını ardından da tüm Türkiye'de bu hizmetin verileceğini bildirdi.