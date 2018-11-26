Kentsel dönüşümle yıkılan Fetih Camii'nin temeli atıldı

Konutlardan okullara ve ibadethanelere kadar bir çok alanda kentsel dönüşümün başarılı bir şekilde yürütüldüğü Bağcılar'da yenilenen son yer Fetih Camii oldu. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen Fetih Camii'nin temeli törenle atıldı. Bir yılda bitmesi planlanan caminin altında 47 araçlık da otopark bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde başlattığı;Kentsel Dönüşüm Projesi 22 kilometrekare alana sahip Bağcılar'da hız kesmeden devam ediyor. Başta okullar ve camiler olmak üzere riskli olduğu tespit edilen kamu kurumları ve konutlar yıkılarak daha güçlü şekilde inşa ediliyor. Bu çerçevede 3 ay önce yıkılan Kirazlı Mahallesi'ndeki Fetih Camii'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Bağcılar, nüfusu itibariyle büyük bir ilçe. Neredeyse her Cuma bir cami temel atma töreninde bulunuyoruz. Gerek camilerimizin yenilenmesi gerek temelinin atılması konusunda iyi durumdayız. Buraların yapımında emeği geçen başta Bağcılar Belediye Başkanımız ve ekibi olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.

“Çocuklarımızı okul ve cami bahçelerimizden uzaklaştırmayalım”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Camileri kentsel dönüşüm kapsamına alıp hızlı bir şekilde ilerleyen bir ilçe olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün Bağcılarımızda büyük camilerimizden bir tanesinin temelini atıyoruz. İnşallah hedefimiz daha küçük mescitler şeklinde buraların sayılarını mahalle aralarında artırarak ve herkesin vakit namazlarında rahatlıkla ulaşabileceği ibadethaneler inşa etmek. Ayrıca çocuklarımızı okul ve cami bahçelerimizden uzaklaştırmayalım. Bırakın okul ve cami bahçelerinde oynasınlar. Çocuklarımızı oradan uzaklaştırdığımızda nerede olduğunu görme şansımız olmuyor. Tehlikeli durumlara düşebilirler. Gözümüzün önünde olsunlar” şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de “Cenabı Hakka hamd osun yine Beytullah'ın şubelerinden birinin de bugün temelini atıyoruz. Cenabı Hak temelini attığımız ibadethanelerin bittiğini görmeyi de bize nasip eylesin inşallah” diye konuştu. İlçe Müftüsü Ekrem Saylam ise şunları söyledi: “Cenabı Hakka yeni bir mabedin temelini atmak üzere bizi buluşturduğu için sonsuz hamd ve sena ediyoruz. Yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun”

Konuşmaların ardından ilçe yöneticileri birlikte butona basarak Fetih Camii'nin temeline ilk harcı attı. Cami, 1550.58 metrekarelik 2. bodrum kat, 1193.36 metrekarelik 1. bodrum kat, 1055.31 metrekarelik zemin kat, 438 metrekarelik mahfil ve toplam 1359.75 metrekarelik namazgah alanına sahip olacak. Altında 47 araçlık otopark bulunan cami tamamlandığında 1945 kişi aynı anda ibadetini yapabilecek.

Bağcılar Belediyesi, cami derneği ve hayırsever iş adamlarının katkılarıyla yapılacak yeni caminin temel atma törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, meclis üyeleri, birim müdürleri, din görevlileri, muhtar ve mahalle sakinleri de katıldı.