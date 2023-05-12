Kentsel Tasarım Proje Tanıtımı Balaban'da yapıldı

Arnavutköy Belediyesi tarafından Balaban'da Kentsel Tasarım Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Balaban meydanı çiçeklerle donatıldı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Balaban'da Kentsel Tasarım Projesi tanıtımı gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Balaban Meydanı çiçeklerle donatıldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program çerçevesinde Balaban duvarları beyaza boyanarak, çiçeklerle donatıldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı çocuklarla birlikte çiçek dikerek, vatandaşlara çiçek hediye etti. Kentsel Tasarım Projesi'nin Arnavutköy'ün diğer mahallelerinde de uygulanacağı belirtildi.

“Esas mülkün sahibi onlar”

Projenin diğer mahallelerde de devam edeceğini belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Balabanımız zaten doğal güzelliği ile öne çıkan bir mahallemiz. Alan düzenlemelerini, meydan düzenlemelerini, cadde ve sokak düzenlemelerini tamamlamıştık. Şimdi bütün Balaban Mahallemizde yaklaşık 3 kilometrelik cadde ve sokakta estetik bir görüntü kazandırmak adına güzel bir çalışmayı başlatıyoruz. Buradaki mahalle sakinleriyle beraber yaptığımız bir çalışma. Bizden sonra esas mülkün sahibi onlar, vatandaşlarımız. Buraya onlar sahip çıkacak biz destek olacağız” dedi.