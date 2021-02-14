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Kerem Aktürkoğlu 2. golünü kaydetti

Galatasaray’ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezonki ikinci gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezonki ikinci gol sevincini yaşadı.


Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa maçıyla bu sezon ilk kez 11'de görev aldı. 22 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 9. dakikasında da rakip fileleri havalandırdı ve takımı 1-0 öne geçirdi. Aktürkoğlu böylece, Hatayspor maçından sonra ikinci golünü kaydetmiş oldu.


Mücadeleye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 77. dakikada yerini Yedlin'e bıraktı.

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