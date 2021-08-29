Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa mücadelesinde attığı golle bu sezon ilk kez ligde gol sevinci yaşadı. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa'da da 2 gol kaydetmişti.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Kerem mücadelenin 38. dakikasında Morutan'ın şutunda seken topu ağlara gönderdi.

22 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı. Kerem, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Müsabakaya 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 90 dakika sahada kaldı.