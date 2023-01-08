Kerem Aktürkoğlu ligde 6. golünü attı

golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken, takımın ikinci golünü Kerem Aktürkoğlu attı. Maçın 78. dakikasında sahneye çıkan Kerem, Mauro Icardi'nin pasında ceza sahası içine sağ taraftan girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 6. gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Mücadeleye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 90+3. dakikada yerini Juan Mata'ya bıraktı.