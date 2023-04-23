Kerem Aktürkoğlu ligdeki 9. golünü attı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele ettiği maçta Kerem Aktürkoğlu, takımın ilk golünü kaydetti. Mücadelenin 3. dakikasında Sacha Boey'un ceza sahası içine sağ taraftan girip verdiği pasta arka direkte bulunan Kerem meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

24 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayını da 9'a yükselti. Kerem'in Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Kerem Aktüroğlu 90 dakikada sahada kaldı.