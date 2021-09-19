İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor maçında sakatlık yaşadı ve 77.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor maçında sakatlık yaşadı ve 77. dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı.


Süper Lig'in 5. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da müsabakaya 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu sakatlık geçirdi. Daha sonra oyuna devam edemeyen genç futbolcunun yerine Teknik Direktör Fatih Terim, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'e görev verdi.


Milli futbolcu bu sezon 12 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 kez gol sevinci yaşadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.