Kerem Aktürkoğlu'ndan madencilere teşekkür

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ili etkileyen depremler sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarındaki gayretlerinden dolayı madencilere teşekkür etti. Aktürkoğlu, madencilerin fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımına, "En zor şartlarda, gece gündüz demeden yüzlerce hayat kurtaran madencilerimize sonsuz teşekkürler. Elleriniz dert görmesin kahramanlar, hakkınızı ödenmez" notunu ekledi.