Kerevitaş, 2022 yılının ilk yarısındaki konsolide cirosunu 5,1 milyar TL'ye yükseltti

Türkiye'nin taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş'ın 2022 yılının ilk yarısında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 oranında artarak 5,1 milyar TL'ye ulaştı.

Türkiye'deki taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş, 2022 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Kerevitaş'ın 2022 yılı ilk altı aylık konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 156 artışla 5,1 milyar TL oldu. Kerevitaş, yılın ilk yarısında inovasyona dayalı zengin ürün çeşitliliğiyle hem yurt içi hem de ihracat pazarlarında istikrarlı büyümesini sürdürdü. Şirketin 2022 yılı ilk altı aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 705 milyon TL'ye ulaştı.

Dondurulmuş gıda ve konserve sektörünün öncü markası SuperFresh, bu dönemde liderliğini inovatif lansmanlarla sürdürdü. SuperFresh, yılın ilk yarısında 13 yeni ürünü (kanal & müşteri özel ürünler dahil) tüketicilerin beğenisine sundu. Ton balığı pazarına sunulan ve ‘bir öğün sağlık' konseptiyle tüketicinin beğenisini kazanan Ton Mix ve yeni ürünlerinin yanı sıra SuperFresh, ikinci çeyrek sonunda yüzde 24,7 ciro payıyla pazar liderliğini güçlendirdi.

Şirket, Türkiye margarin pazarında yüzde 100 marka bilinirliğine sahip Bizim Yağ ve Teremyağ gibi markalarıyla da yılın ikinci çeyreğinde yüzde 46,2 ciro payına ulaştı. Kerevitaş margarin kategorisinde altı kıtada 50'yi aşkın ülkeye ihracat yaparak yurt dışında pazar payını daha da artırdı. Özellikle tüketici margarini kategorisinde 30 yılı aşkın süredir bulunduğu Irak, Suriye ve Gürcistan pazarlarında ‘Ona' markasıyla; ev dışı tüketim sektöründe ise pastacılık kategorisinde Arnavutluk'ta, catering kategorisinde Irak, Romanya ve Kazakistan'da liderliğini korudu.

“Faaliyet gösterdiğimiz geniş ekosistemde değer yaratarak lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz”

Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç hem yurt içi hem de yurt dışında sürdürülebilir büyümeye devam ettiklerini belirterek, “Kerevitaş'ta inovasyon ve Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlarla ürün portföyümüzü tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına göre sürekli geliştiriyoruz. 2022 yılının ilk yarısında da güçlü markalarımızla, dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarında lider konumumuzu sürdürdük. Gerek ciro gerekse ihracattaki finansal sonuçlarımız başarılı performansımızı kanıtlıyor. Önümüzdeki dönemde de Kerevitaş olarak faaliyet gösterdiğimiz geniş ekosistemde değer yaratıp büyümeyi ve lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.