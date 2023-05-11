Kerevitaş inovasyonla büyüyor: İlk çeyrekte yüzde 31'lik artışla 3,2 milyar TL ciro

2023 yılının ilk çeyreğinde şirketin konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında artarak 3,2 milyar TL oldu.

Türkiye'deki taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının lider şirketlerinden Kerevitaş, 2023 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Kerevitaş'ın 2023 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 3,2 milyar TL oldu. Aynı dönemde 582 milyon TL brüt kar ve 292 milyon TL FAVÖK elde eden Kerevitaş'ın yılın ilk üç ayındaki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 380 milyon TL'ye ulaştı.

Kerevitaş bünyesinde, dondurulmuş gıda ve konserve sektöründe faaliyet gösteren SuperFresh, ilk çeyrekte yüzde 43 ciro pazar payı ile dondurulmuş gıda alanındaki liderliğini sürdürdü. SuperFresh bu dönemde, odaklı inovasyon stratejisi doğrultusunda kategorideki liderliğini perçinlemek üzere sektöre yön veren 14 yenilikçi ürün lanse etti. Çok sevilen Pizza King'in yeni çeşidi Supreme, ev dışında severek tüketilen lezzetlerin evlere taşındığı Kruvasan, Mozarella Peynir Çubukları, Mac&Cheese ve pazarda bir ilk olan Sosisli Rulo Börek öne çıkan lansmanlardan oldu. SuperFresh, ünlü şef Refika Birgül ile hayata geçirdiği “SuperFresh Bi' Yolculuk” iletişim kampanyasını yılın ilk çeyreğinde de devam ettirerek geçen yıl aynı dönemine göre ilk akla gelen marka metriğinde artı 4 puan ve tekrar satın alım ile deneme skorlarında artı 5 puan kadar artış gösterdi.

Kerevitaş, Türkiye margarin pazarında yüzde 100 marka bilinirliğine sahip Bizim Yağ ve Teremyağ gibi önemli markalarıyla da yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre artı 1,6 puan artışla yüzde 65,4 ciro payı alarak pazardaki liderliğini pekiştirdi. Ramazan dönemine özel aktivitelerin etkisiyle özellikle Mart ayında yüzde 67,5 rekor ciro payına ulaşıldı. Kerevitaş margarin kategorisinde 6 kıtada 50'yi aşkın ülkeye yaptığı ihracatın yanı sıra Bizim Yağ, Teremyağ ve Luna gibi güçlü markaları ve pazar ihtiyaçlarına cevap veren geniş ürün portföyüyle büyümeye devam ediyor. Uzun yıllardır Ona markasıyla Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarında da tüketici margarini kategorisinde açık ara lider konumda bulunan Kerevitaş, 2022 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yağ ihracatının yüzde 34'ünü tek başına gerçekleştiriyor.

“Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımların ciro artışımızda büyük bir rol oynadığını görüyoruz”

Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, faaliyet gösterdikleri Dondurulmuş Gıda, Konserve ve Yağ pazarlarında istikrarlı ve yenilikçi bir şekilde büyüdüklerini söyleyerek yılın ilk çeyreğinde de pazar liderliklerini inovasyonla desteklediklerini belirtti. Altınkılınç, “Kerevitaş'ın gerek yurt içinde gerekse de ihracat pazarlarında yakalamış olduğu başarının temelinde inovatif ve sürdürülebilir ürünlere yaptığımız büyük yatırım yer alıyor. Pazarın beklentilerini başarılı bir şekilde analiz edip tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan, aynı zamanda da üretimden tüketimde her aşamada sürdürülebilirliği hedefleyen bir anlayışla çalışıyoruz. Bu yaklaşımımız finansal sonuçlarımıza da olumlu katkı sağlıyor. Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımların ciro artışımızda büyük bir rol oynadığını görüyoruz. İlk çeyrekteki güçlü finansal performansımızı yılın geri kalanında da devam ettirmeyi, inovasyona ve sürdürülebilirliğe dayalı büyümemizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.