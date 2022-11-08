Kerevitaş'ın 2022 ilk dokuz aylık cirosu rekor artışla 8,5 milyar TL oldu

Taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarında Türkiye'nin lider şirketi Kerevitaş'ın 2022 yılının ilk dokuz ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 169 artarak 8,5 milyar TL'ye ulaştı.

Türkiye'deki taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş, 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Kerevitaş'ın 2022 yılı ilk dokuz aylık konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artışla 8,5 milyar TL oldu. Kerevitaş bu dönemde de inovatif ürün portföyüyle hem yurt içi hem de ihracat pazarlarında istikrarlı büyümesini sürdürdü. Şirketin 2022 yılı ilk dokuz aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artarak 1,1 milyar TL'ye ulaştı.

Kerevitaş bünyesinde faaliyet gösteren, dondurulmuş gıda ve konserve sektörünün öncü markası SuperFresh, bu dönemde pazardaki liderliğini inovatif ürün lansmanlarıyla sürdürdü. SuperFresh, yılın ilk dokuz aylık döneminde kanal ve müşteri özel ürünleri de dâhil olmak üzere 17 yeni ürünü tüketicilerin beğenisine sundu. Özel hamuru ile Pizza kategorisinde ayrışan Perfetto Pizza, Pizza King Slimmo çeşitleri; et kategorisinde pazarda bir ilk olan ve tüketicilerin büyük beğenisini kazanan Sucuklu Burger ve Green Burger bu dönemde SuperFresh'in hızlı büyümesinde etkili oldu. SuperFresh, üçüncü çeyrek sonunda yüzde 22,9 ciro payıyla pazar liderliğini güçlendirdi.

Kerevitaş, Türkiye margarin pazarında da en yüksek penetrasyona ve sadakat oranına sahip Bizim Yağ ve Teremyağ gibi markalarıyla yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 63 ciro payına ulaşırken, portföyüne 20'yi aşkın yeni ülke ekleyerek ihracattaki konumunu daha da güçlendirdi. Özellikle dijitalden raflara taşınan ilk ürünü Hamur Bizim İşimiz, hem ürün hem de iletişim anlamında kategorinin en yenilikçi markası Teremyağ gibi markalarıyla açık ara pazar liderliğini korudu.

Altınkılınç: “2022'yi büyümede yeni rekorlarla kapatmayı hedefliyoruz”

Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarında yüzlerce ürünümüzle ülkemizde ve dünyada tüketicilerin en çok tercih ettiği markalarımızla pazar lideriyiz. Yenilikçi ürünlerimizle, inovasyon ve Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlarla tüketicilerin beklentilerini eksiksiz olarak karşıladık. 2022 yılının ilk dokuz ayındaki başarılı sonuçlarımızı ve istikrarlı büyümemizi yılın son çeyreğinde de sürdürerek 2022 yılını büyümede yeni rekorla kapatmayı hedefliyoruz.”