Kerimcan Durmaz'ın o videosuna suç duyurusu

Ünlü DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın uçak tuvaletinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edilen müstehcen videonun ardından Durmaz hakkında İstanbul'da da suç duyurusunda bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde bir uçağın tuvaletinde müstehcen içerikli bir video çektiği ve bunu 3 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edilen Kerimcan Durmaz hakkında Bursa'dan sonra İstanbul'da da suç duyurusunda bulunuldu.

Tepki çeken olayın ardından avukat Elif Zilcioğlu, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ünlü fenomen hakkında ‘hayasızca hareketler, ‘cinsel taciz', ‘müstehcenlik' ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve ya aşağılama' suçlarından cezalandırılması talebiyle suç duyurusunda bulundu. Avukat Zilcioğlu, Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabının engellenmesini ve cezalandırılmasını talep etti.

“Gelecek nesli istismar edici durumlardan korumak bizlerin sorumluluğu”

Suç duyurusu dilekçesinde ünlü fenomenin takipçilerinin 18 yaşının altında olduğu belirten Avukat Zilcioğlu “Günümüzde internetsiz ev kalmamışken ve küçük yaşlardaki bireylerin sosyal medyaya erişim imkanı varken sosyal medya fenomeni olarak addedilen kişilerin çocuklara ulaşması bu kadar kolayken yazılan kelimelerin bile ciddi bir sorumluluğu vardır. Ülkemizde aydınlık ve aklı başında nesiller yetiştirirken bu gibi istismar edici durumlardan korumak bizlerin sorumluluğu altındadır” dedi.

“Ben bunu yapmak zorunda olduğumu hissettim”

Bir anne olarak sosyal medyada yaşanan olayla ilgili sorumluluk hissettiğini söyleyen Zilcioğlu, “Instagram ve Twitter'da bu fenomen olarak adlandırılan kişilerin her ne olursa olsun bir sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri şart. Türk Ceza Kanunu'muzda bu tip hayasızca davranışların cezalandırılması öngörülmüştür. Dolayısıyla ben bunu yapmak zorunda olduğumu hissettim. CİMER üzerinden de vatandaşlarımız ciddi anlamda tepki göstermişler. Bu kişilerin daha fazla bu şekilde sorumsuzca hareket etmelerinin önüne geçmek amacıyla herkesin toplum bilinciyle hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkesi de bu anlamda tepki vermeye davet ediyorum. Devlet büyüklerimizden de bunun önüne bir an evvel geçebilmek için çalışmalar yapmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Paylaşılan videonun toplumun ahlakına yönelik bir hakaret olduğunu da belirten avukat Zilcioğlu, Kerimcan Durmaz hakkında birkaç suçtan iddianame hazırlanacağını düşündüğünü de söyledi.