'Keşanlı Ali Destanı' Kartal'da sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kültür sanat programı kapsamında sahnelenen “Keşanlı Ali Destanı” adlı tiyatro oyunu, Kartallı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yönetmenliğini Erdal Yıldırım'ın yaptığı ve Kartal Belediye Tiyatrosu Oyunculuk Atölyesi öğrencileri tarafından Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna, sanatseverlerin ilgisi de yoğun oldu.

Tiyatro oyununda işlemediği bir cinayetle toplum tarafından kahramanlaştırılan Keşanlı Ali'nin ve ondan medet uman insanların kara mizahla ele alınan öyküsü, sahneye taşındı. Kartal Belediye Tiyatrosu Oyunculuk Atölyesi'nde eğitim alan oyuncular tarafından sergilenen oyun, izleyenlerin büyük beğenisini topladı ve sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda Kartal Belediye Tiyatrosu Oyunculuk Atölyesi'nde 2 yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.