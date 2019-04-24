‘Keşanlı Ali Destanı' tiyatro oyunu Kartal'da sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Nisan ayı kültür sanat programı kapsamında Keşanlı Ali Destanı, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Kartal Belediye Tiyatrosu Oyunculuk Atölyesi; Türkiye'de epik tiyatronun öncüsü kabul edilen yazar, öğretim üyesi ve gazeteci Haldun Taner'in en önemli eserlerinden Keşanlı Ali Destanı'nı Kartallı tiyatro severler için sahneledi.

Erdal Yıldırım'ın yönettiği ve yaklaşık 2 saat süren oyuna Kartallılar yoğun ilgi gösterdi. İşlemediği bir cinayetle toplum tarafından kahramanlaştırılan Keşanlı Ali'nin ve ondan medet uman insanların trajikomik öyküsü, sahneye taşındı. Sanatseverlerden tam not alan oyunun sonunda ise oyuncuların başarılı performansı, ayakta alkışlandı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen tiyatro oyununa katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, tüm oyunculara ve oyunun yönetmeni Erdal Yıldırım'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Başkan Yardımcısı Ali Apaydın yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi'nin her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğunu kaydederek, Kartal'ın Başkan Gökhan Yüksel ile birlikte kültür ve sanat kenti olma yolunda hızla ilerleyeceğini belirtti.