Ketebe Çocuk, “Sanat Ülkesi” serisinin ilk kitabı “Devrim Erbil”i çocuklarla buluşturdu

Ketebe Çocuk, Türkiye'nin önemli sanatçılarını tanıtmayı ve çocukların zihinlerinde bu ülkenin çizgilerine dair bir imge oluşturmayı amaçlayan “Sanat Ülkesi” serisiyle minik okurlarını selamlıyor. Serinin ilk kitabı olan “Devrim Erbil”, sanatçının kendi kaleminden hayat hikâyesini sunuyor. Bodrum'da D&R Anthaven mağazasında gerçekleştirilen etkinlikle tanıtılan kitapla çocuklar sanat ve ilham veren hikâyelerle buluştu.

Ketebe Çocuk, Türkiye'nin önemli sanatçılarını tanıtmayı ve onların zihinlerinde bu ülkenin çizgilerine dair bir imge oluşturmayı amaçlayan “Sanat Ülkesi” serisinin ilk kitabı olan “Devrim Erbil”i çocuklarla buluşturdu. Uşak'tan İstanbul'a uzanan hayat hikâyesini konu alan kitabın lansmanına katılan Yazar Devrim Erbil, çocuklarla birlikte ressamın kendi çizimlerinden oluşan boyama atölyesine katıldı.

Erbil'in ressam olma hikâyesi ilham veren bir yolculuğa çıkarıyor

Türkiye'nin önemli ressamlarından Devrim Erbil bu sefer eline fırça yerine kalemi alıp kendi hikâyesini ve sanat yolculuğunu çocuklarla paylaşıyor. Bu hikâyenin içinde Erbil'in ressam olma hikâyesi kadar pek çok sanat terimi de yer alıyor. Resim yapmayı seven sevmeyen herkese ilham verecek olan kitap, dili ve tasarımıyla öne çıkıyor.

Türkiye'nin önemli illüstratörlerden Gözde Eyce'nin çizimleriyle renkli bir dünyanın kapılarını aralayan “Devrim Erbil” kitabı, miniklere keyifli bir okuma serüveni sunuyor. Birbirinden güzel resimler ve fotoğrafların yer aldığı kitap, okuru ilham veren bir yolculuğa çıkarıyor.

“Bu sanat dizisi sayesinde geleceğin Türk sanatçıları yetişecek”

Yazar Devrim Erbil etkinlikteki konuşmasında “Hayatımı çocuklara anlatırken nasıl bir yolculuktan geçip buralara geldiğimi öğrenmelerini istedim. Sevgili Erkan, bana böyle bir teklif sunduğunda bunun aslında Türkiye'de eksik bırakılmış bir çalışma olduğunu düşündüm. Bu açıdan bir ilk olacak ve oldukça heyecan verici” dedi.

Her çocuğun mutlaka bir şeyler çizip resimler yaptığını fakat yeteneğinin farkında olmadığını söyleyen Erbil, “İşte bu tür kitaplar farkında olmalarını sağlayacak. Sonrasında yeteneğinin farkına varılan çocukların eğitim süreçleri için anne ve babaları ilgilenecekler. Ve belki de Ketebe Yayınları'nın bizlerin hayatlarını anlatan bu sanat dizisi sayesinde geleceğin Türk sanatçıları yetişecek. Ben de kitapta çocuklara çok okumalarını, çok çalışmaları gerektiğini anlattım. Bu cennet yurdun her köşesini tanımalarını, bu ülkenin sanatını görmelerini ve anlamalarını yazdım” ifadelerini kullandı.

“Türk sanatçılarının hayatını anlatmak istiyoruz”

Dizi Editörü Erkan Doğanay ise “Özellikle sanat eğitiminde çocukların erken yaşlarda yeteneklerinin keşfedilmesi önemlidir. Ancak böylelikle dünya standartlarını yakalayabilir, daha bilinçli, bilgili, yetenekli nesiller yetiştirebiliriz. Bu amaçla Türk sanatının başarılı isimlerini çocuklarımıza tanıtmak istedik. Onların çocukluklarından itibaren nasıl bir yolculuk yaşadıklarını anlatmak için Sanat Ülkesi dizi başlığı altında Türk sanatçılarının hayatını anlatan kitapları çalışmaya başladık. Seride; Bedri Rahmi Eyüboğlu, Halife Abdülmecid Efendi, Fikret Mualla, Füreya Koral, Fahrelnissa Zeid, Erol Akyavaş, Hüsamettin Koçan, Sabri Berkel, Burhan Doğançay gibi önemli isimlere yer vereceklerini ifade eden Doğan, “Elif Dastarlı, İlkay Canan Okkalı ve Şafak Güneş Gökduman gibi çok kıymetli sanat yazarı ve sanat tarihçisi arkadaşlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Çocukların seride kendilerinden bir şeyler bulması çok kıymetli”

Ketebe Çocuk Şef Editörü Didem Demirel “Ketebe ailesi olarak yeni bir seriye başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukların Türkiye'nin önemli sanatçılarını tanıması, onların hikâyelerini öğrenmesi, kendilerinden bir şeyler bulması çok kıymetli. Sevgili Hümeyra Çalışkan ve Erkan Doğanay ile bu seriye başlarken tam da bunu hedefliyorduk. Sanat Ülkesi serisinin ilk kitabı, Devrim Erbil'in kendi kalemiyle okurlarıyla buluştu. Bu buluşmaya sevgili Gözde Eyce muhteşem illüstrasyonlarıyla eşlik etti ve ortaya hepimizin gözünü gönlünü dolduran bu eser çıktı. Tasarım için Ömer Faruk Demirel'e, seri adı ve tüm desteği için Yayın Yönetmenim Furkan Çalışkan'a sonsuz teşekkürler ediyorum” sözleriyle duygularını ifade etti.

Resim ve İstanbul tutkusu

En büyük tutkusu resim ve İstanbul olan Devrim Erbil, kitapta bu tutkularını kaynağını oldukça yalın ve etkili bir dille anlatıyor. Çocukken kendisine hediye edilen bir halıdan yola çıkarak sanat hayatını nasıl şekillendirdiğini anlatan ressam, kitapta İstanbul'un kendisi için ne anlama geldiğini de anlatıyor. 5 yaş ve üzeri için uygun olan “Devrim Erbil” kitabı sanat dersleri ve atölyeleri için de çeşitli içerikler sunuyor.