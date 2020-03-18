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Kevin Durant korona virüse yakalandı

NBA ekibi Brooklyn Nets’in yıldız basketbolcusu Kevin Durant’ın korona virüs testi pozitif çıktı.

NBA ekibi Brooklyn Nets'in yıldız basketbolcusu Kevin Durant'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Durant'ın hiçbir virüs belirtisi göstermemesine karşın girdiği 4 test de pozitif olarak sonuçlandı.


Korona virüs salgınından dolayı dünyanın en büyük basketbol organizasyonu olan NBA ertelenmişti. Bu virüse NBA'deki basketbolcular da yakalandı. Son olarak Brooklyn Nets'in yıldız basketbolcusu Kevin Durant'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı açıkladı. Kulübü Brooklyn Nets'in de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 4 basketbolcunun korona virüse yakalandığı ifade edildi. Nets'in açıklamasında hangi isimlerin korona virüse yakalandığı belirtilmedi. ABD basınına açıklamalarda bulunan Durant, testin pozitif çıktığı ve kendisini iyi hissettiğini söyledi. Bunun yanı sıra Durant'ın hiçbir belirti göstermemesine karşın korona virüse yakalandığı ve girdiği 4 testin de pozitif çıktığı açıklandı.


NBA'de korona virüse yakalananların sayısı da, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Christian Wood, Kevin Durant ve Brooklyn Nets'in 3 oyuncusuyla birlikte 7'e yükseldi.

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