Kevin-Prince Boateng: “Sergen hocanın varlığı, kulübü ayağa kaldırdı”

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve ilk maçında Gaziantep filelerini havalandıran Boateng, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sergen Yalçın'ın takıma gelişinin kulübü ayağa kaldırdığını söyleyen Boateng, sahadaki pozisyonu için de “10 numara mevkisinde daha rahat hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçında Gaziantep filelerini havalandıran Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisi adına harika bir başlangıç olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Boateng, “Tabii ki harika bir başlangıç oldu, daha iyisini hayal edemezdim. Maçı kazanmak en önemlisiydi ve buna ben de katkı yaptım. Bu da beni çok mutlu etti. Gol atmak futbolcuyu her zaman mutlu eder. Ama ben bir takım oyuncusuyum, bunu her zaman söylerim. Benim gol atmam ve takımın maçı kazanması beni çok mutlu etti” dedi. Gaziantep maçında forma giydiği pozisyon olan 10 numara pozisyonunda oynamayı sevdiğini de sözlerine ekleyen Boateng, “10 numara pozisyonunda oynamayı sevdiğimi daha önce forma giydiğim takımlarda belirtmiştim. Ancak Milan haricinde hiçbir takımda 10 numarada oynamadım. Günümüz futbolunda 10 numarada oyuncu kullanmak biraz zor. Takımlar buradaki oyuncularını biraz dönerek kullanıyorlar. Ancak benim en rahat hissettiğim pozisyon 10 numara pozisyonu” diye konuştu.

“3 yıl boyunca kalmak isterim”

Beşiktaş'la olan kontratıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ganalı futbolcu, “Şu anda bunu düşünmenin zamanı değil. Burada bulunmaktan dolayı ve buraya geldiğim için mutluyum. Burada yüksek sayıda maç oynayıp katkı yapmak istiyorum. Bunları düşünmeye başlarsam katkı yapmam zor olur” diye konuştu. Daha önce Beşiktaş'la görüşme yapmasına rağmen transferi gerçekleşmeyen yıldız futbolcu, “Hiçbir zaman geç kalmış olmazsınız. Ama tabii ki maçtaki atmosferi görünce ‘Daha önce gelebilirmişim' dedim. Şimdi buradaki pozitif havayı görünce, burada mümkün olduğunca en uzun süre kalmak isterim, 3 yıl boyunca kalmak isterim. Ama tabii ki eşime de sormam gerekir” açıklamasında bulundu.

“Hocanın varlığı, kulübü ayağa kaldırdı”

Teknik Direktör Sergen Yalçın'la henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını ifade eden Boateng, “Hoca yeni geldi, ben takıma yeni katıldım. Ama önemli olan nokta şu, birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Hocanın benden ne talep ettiğini, ne tip bir oyun istediğini çok iyi anlayabiliyorum. Burada önemli olan hoca ve diğer insanlarla güven ilişkisini kurabilmek. Aşağı yukarı 1 aylık sürecin sonunda ilişkimiz çok daha iyi bir noktaya gelecek. Hocanın kulüp için ne kadar büyük bir sembol olduğunu gayet iyi biliyorum. Buradaki atmosfere baktığımızda da şunu söyleyebilirim, hocanın burada olması, buradaki varlığı, kulübü gerçekten tekrar ayağa kaldırdı ve yukarıya taşıdı” diye konuştu. Bugüne kadar 12 farklı takımda forma giymesiyle ilgili de konuşan yıldız oyuncu, “Seyahat etmeyi seviyorum, öncelikle bunu söyleyeyim. Aslına bakarsanız böyle olmasını ister miydim, burası biraz tartışmalı. Çünkü şu anda futbolcu olma hayalindeki bir çocuğa sorsanız, 1 takımda oynamak istediğini ve bütün kariyerini 1 takımda geçirerek efsane olmak istediğini söyler. Ama şunu da unutmamak gerekir, ben çok farklı liglerde, çok farklı ülkelerde oynadım. Bu noktada da bir iz bıraktığımı düşünüyorum. Çok farklı diller öğrendim, farklı kültürlerle tanıştım. Bundan dolayı da pişmanlığım yok. Listedeki tek eksik Türkiye'ydi ve o da şimdi tamamlanmış oldu” dedi. Almanya'daki Türk arkadaşlarının Gaziantep maçının ardından kendisini aradığını da ifade eden yıldız futbolcu, “Berlin'deki arkadaşlarım aradı ve maçtan sonra da 50 tane mesaj vardı. ‘Nihayet evini buldun' diye mesajlar attılar” derken, Beşiktaş'ta kalıcı olmak istediğini de sözlerine ekledi.

“Sergen hocanın gelişi, atmosferi de etkiledi”

Transferi öncesinde takımda işlerin iyi gitmediğiyle ilgili bilgiler aldığını ifade eden Boateng, “Doğrusunu söylemek gerekirse, gelmeden önce bana ‘Takım üzerinde çok büyük bir baskı var, takım ligde iyi gitmiyor ve sıralama iyi değil' denildi. Ancak buraya geldikten sonra şunu gördüm, pozitif bir atmosfer var. Birliktelik ve arkadaşlık anlamında takımda durum çok iyi, bunu başarmak zordur. İşler kötü giderken bu birlikteliği ve takımdaşlığı sağlamak zordur. Burada bunu gördüm. Tabii az önce de söyledim, Sergen hocanın gelmiş olması burada çok büyük bir heyecan ve coşkuya neden oldu. Atmosferde bunun da etkisi var. Karşılama anlamında da çok iyi bir karşılanmayla karşılaştım. Uzun zamandır buradaymışım gibi hissediyorum. Şimdi bizim yapmamız gereken maç maç, adım adım ilerleyip bunu yukarıya taşımak. Bu pozitif ve güzel duyguları her maça taşımak” diye konuştu. Gol hedefiyle ilgili olarak “Gol hedefim yok. Hedefim kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak. Çok sıkıcı bir cevap ama futbolda böyledir, biliyorsunuz” cevabını veren yıldız futbolcu, son olarak takımın şampiyon olması halinde mini bir konser vermeyi düşünüp düşünmediğiyle ilgili olarak “Ligin sonuna çok uzun bir yol var. Ligi kazanırsak o zaman bakarız ama önce cuma günü oynayacağımız maçı kazanalım” diyerek sözlerini tamamladı.