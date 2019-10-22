Khabib Nurmagomedov'dan Galatasaray'a destek

Dağıstan asıllı Rus kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Galatasaray-Real Madrid maçını Türk Telekom Stadyumu'ndan takip etti.

Kafes dövüşü (UFC) hafif siklet dünya şampiyonu Rus Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın evinde konuk ettiği Real Madrid maçını tribünden takip etti. Daha önce sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımlar yapan Khabib'e, tribünlerden sevgi gösterilerinde bulunuldu.