Kibar Gönüllüleri bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu

Kibar Gönüllüleri yaptıkları projelerle bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu.

Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşlarından Kibar Holding ve Grup şirketleri çalışanları ‘Kibar Gönüllüleri' çatısı altında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. Dezavantajlı okullara destek, şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü projeleri, STK gönüllülüğü, beceri temelli gönüllülük ve kurum içi gönüllülük olmak üzere 6 farklı alanda yürütülen çalışmalar sistematik bir şekilde devam ediyor.

Dezavantajlı okullara destek çalışmaları kapsamında belirlenen ilköğretim okullarının fiziksel ihtiyaçları gönüllüler yardımıyla karşılanıyor. Bunlarla beraber Kibar Gönüllüleri fidan dikimi, çocuk tiyatrosu, meslek tanıtım günleri, çocuk yazarı buluşması, sıfır atık eğitimi ve okul gezileri gibi düzenledikleri birbirinden farklı etkinliklerle çocukların hayatına dokunuyor. Yaklaşık 200 gönüllünün katılımıyla 4 bin çocuğa dokunan gönüllüler, yeni yılda daha fazla çocuğun hayatında fark oluşturmayı hedefliyor.