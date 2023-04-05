Kibar Grubu, tüm paydaşlarını sürdürülebilirlik yolculuğuna dahil ediyor

Kibar Holding, 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında önemli bir adım daha atarak K-STAR Programı'nı devreye aldı. 100'den fazla ülkedeki büyük ölçekli ve KOBİ statüsündeki 5 bini aşkın tedarikçi ve müşteriyi kapsayan program ile grubun sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu, sorumlu satın alma faaliyetleri tek merkezden yönetilecek.

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında yenilikçi projeleri devreye almaya devam ediyor. Alanında bir ilk olan ve K-STAR adı verilen program kapsamında Grubun, dünyanın farklı bölgelerindeki 5 bini aşkın paydaştan oluşan geniş ekosistemi, sürdürülebilirlikte de iş ortağı olacak. Programa göre tüm satın alma faaliyetleri sürdürülebilirlik ilkeleri ile uyumlu şekilde tek bir merkezden yönetilecek. Paydaşlar, kendilerine özel tasarlanan anketler sonucunda eğitim ve seminerlere tabi tutulacak.

Sürdürülebilirlik anketi ve düzenli izleme mekanizması

Yapılan açıklamaya göre, program ile holdingin 100'ü aşkın ülkedeki büyük ölçekli iş ortakları ve KOBİ ağına; sektör, coğrafya ve endüstri perspektiflerinde yeteneklerini ve konumlarını değerlendirecekleri sürdürülebilirlik anketleri tasarlanacak. Toplanacak verilerle sürdürülebilirlik yolculuğunda onları desteklemek için gereken eylem planları ve hedefleri içeren aşamalı programlar geliştirilecek. Eğitim ve web seminerleri planlanması, devreye alınması ve belirlenen hedeflere ulaşmak için düzenli izleme mekanizmalarının oluşturulması sağlanacak. Son olarak da grup satın alma karar kriterleri ve süreçlerinin sürdürülebilirlik beklentileri ile paralel şekilde gözden geçirilerek, gerekli noktalarda değişiklikler yapılması sağlanacak.

Sürdürülebilirlik alanındaki küresel dönüşümü, iş dünyasının girişimleriyle aşılması gereken bir eşik noktası olarak değerlendirdiklerini belirten Kibar Holding Satın Almalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gonca Batur, “Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olarak grubumuzun sürdürülebilirlik stratejileri çerçevesinde müşterilerimize ve kurumlara karşı sorumlulukların desteklenmesi, belirlenecek kriterlere göre satın alma politika ve uygulamalarının gözden geçirilmesini hedefledik. Bu açıdan, başlatmaktan gurur duyduğumuz K-STAR Kibar Grubu Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı ile KOBİ'lerden dünya devi şirketlere kadar 5 bini aşkın tedarikçimizin ekosistemini değerlendirerek, yönlendirerek ve izleyerek sürdürülebilir satın alma yapısını garantileyecek tedarikçi portföyünün oluşturulmasını hedefliyoruz” dedi.

“Paydaşlarımıza Kibar Yıldızı ile ışık tutuyoruz”

Batur, sözlerini şöyle tamamladı: “Sürdürülebilirlik, bugün artık küresel sistemlerin temel yapı taşlarından biri konumunda. Tüm faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni esas alarak oluşturduğumuz 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi doğrultusunda yürütüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden K-STAR programı ile geleceğimizi aydınlatmak adına paydaşlarımıza sürdürülebilirlik yolunda K-STAR yani ‘Kibar Yıldızı' ile ışık tutuyor; sürdürülebilirliği sadece doğanın korunması ya da küresel iklim kriziyle mücadele olarak değil, tüm boyutlarıyla ele alarak oluşturduğumuz vizyon çerçevesinde geniş ekosistemimiz içinde yer alan bir olgu haline getiriyoruz.”