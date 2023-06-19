Kibar Holding'e TİM İhracat Ödülü

Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, en çok ihracat yapan ilk 5 kuruluş arasında yer aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl verilen İhracat Ödülü'nü almasının yanı sıra holding, bir kez daha ‘Demir ve Demir Dışı Metaller Kategorisi'nin de şampiyonu oldu.

2022 TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. 2022 yılında ihracatta üstün başarı göstererek ülke ekonomisine değer oluşturan kuruluşların ödüllendirildiği ödül organizasyonu kapsamında Kibar Holding, TİM İhracat Ödülü'ne layık görüldü.

Grubun ihracat faaliyetlerini yürüten Kibar Dış Ticaret, 2022 yılındaki 2,9 milyar dolarlık ihracat geliriyle en çok ihracat yapan 5. şirket olurken, ‘Demir ve Demir Dışı Metaller Kategorisi'nde sektörünün ihracat şampiyonu oldu.

Törende genel sıralamadaki beşincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “İhracat odaklı bir Grup olmanın beraberinde getirdiği sorumlulukları yerine getirerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 6 farklı sektörde 20'yi aşkın şirketimizle, 5 kıtada 100'den fazla ülkeye ürün ve teknolojilerimizi ulaştırıyoruz. Uzun yıllardır ülkemizin en çok ihracat yapan kıymetli kuruluşlarıyla beraber ipi göğüslemekten gurur duyuyoruz. Katma değeri yüksek ihracata odaklanmaya, ülke ekonomimize sunduğumuz katkıyı artırmaya ve yeni pazar arayışlarına devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımız ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.