Kibariye'nin ‘kuaför krizi' büyüdü: “Şikayetçi olacağım”

Sanatçı Kibariye, Kadıköy'de bir kuaföre yaptırdığı kaynak saç ücretini ödemediğine yönelik iddiaları reddetti. Kibariye'nin açıklamaları sonrası işletme sahibi konuyla ilgili şikayetçi olacağını belirterek, “Bizi hem tehdit ediyor hem de paramızı ödemiyor” dedi.

Geçtiğimiz ay Kadıköy'de bir kuaföre giderek kaynak saç yaptıran Sanatçı Kibariye'nin hizmet bedeli olan 4 bin 200 lirayı ödemediği iddiaları sonrası işletme sahibi duruma tepki göstererek ücretin ödenmesini talep etmişti. Sahne aldığı konserde konuşan Sanatçı Kibariye ise, “45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Kul hakkına girmedim. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Çoluğum çocuğum var benim. Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyene de haddini bildiririm” diyerek iddiaları reddetti.

Sanatçı Kibariye'nin açıklamaları sonrası kuaför salonu işletmecisi ise ödeme yapılmadığını yineleyerek konuyu mahkemeye taşıyacağını belirtti.

“Ödeme yaptıysa dekontunu göstersin”

Konuya ilişkin konuşan kuaför dükkanı sahibi Kemal Kıran, "Kibariye Hanım aylar sonra bir açıklama yapıyor. Bize ödeme yaptığını söylüyor. Madem ortada bir ödeme var, dekontunu göstersin. Bizim kendisinin sanatına karşı bir saygımız var ancak bize tehditkar bir şekilde ‘Hadlerini bildiririm' tarzında kelimeler kullanıyor. Bizim paramızı versin. Biz zaten haddimizi biliriz. Biz konuyla ilgili kendisinden şikayetçi olacağız. Bizi hem tehdit ediyor hem de paramızı ödemiyor. Kibariye Hanım'ın eşi ve medya danışmanı zaten ödeme yapmadıklarını kabul ediyor” diye konuştu.