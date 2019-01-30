“Kibarlık Budalası” İKÜ sahnesinde

Ünlü oyuncu Haldun Dormen'in başrolünü üstlendiği Kibarlık Budalası oyunu İKÜ sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.

Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinden Haldun Dormen'in yıllar sonra yeniden sahnelere döndüğü Kibarlık Budalası, 10'uncu yılında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde 21 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da sahnelenecek oyunda, 17. yüzyıl Fransa'sında, cahil, saf ama çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain'in asilzade olma adına gösterdiği çabalar konu ediliyor.

Oyunun kadrosunda yer alan diğer isimler Göksel Kortay, Hakan Altıner, Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek, Sadi Özen, Reyhan Aydınsel ve Burcu Akyürek olarak sıralanıyor. Uyarlaması İpek Kadılar tarafından yapılan, Hakan Altıner'in sahneye koyduğu oyunun koreografisi Mikel N. Vidhi'ye, kostüm tasarımı Türkan Kafadar'a, dekor tasarımı Gizem Gürsel ve Sedef Kermen'e, ışık tasarımı ise Cengiz Özdemir‘e ait.