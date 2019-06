Kıbrıs Gazilerine “Milli Mücadele Madalyası ve Beratı” verildi

45 sene önce cesurca mücadele eden ve bu mücadele sonucunda gazi olan 60 gaziye Sultangazi'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi. Yıllar sonra bir araya gelen gazilerin katıldığı törende duygulu anlar yaşandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' törenine Sultangazi Belediyesi ev sahipliği yaptı. Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen programa Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, Kıbrıs Gazileri ve aile yakınları katıldı. Tören kapsamında İstiklal Marşı ve saygı duruşu ardından Kur‘an-ı Kerim okundu. Ardından 45 sene önce ‘Kıbrıs Harekatı'na katılarak gazilik makamına erişen ve ilçede ikamet eden 60 Kıbrıs Gazisi için ‘Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' törenine geçildi. Törende uzun zaman sonra bir araya gelen gaziler, bir taraftan yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken bir taraftan da anılarını anlatarak bu anlamlı güne renk kattı. Seneler sonra bir araya gelen hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

“Canınız pahasına soydaşlarımızı korumak için mücadele verdiniz”

Gazilik makamının çok önemli bir mevki olduğunu belirten Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar,“ Şehitlik ve gaziliğin bizim inancımızda ve geleneğimizde ne kadar önemli yer tuttuğunu bir kere daha burada vurgulamak istiyorum. Bizim inancımızda ve geleneklerimizde her türlü değerin her türlü maddi kazancın üzerinde bir makam ve mevki'idir gazilik. Ne mutlu sizlere vatanı, milleti mukaddesatı korumak adına sizler yavru vatan Kıbrıs'ta mücadele verdiniz ve bugün gazilik gibi bir payeye sahip oldunuz. 45 sene önce Kıbrıs'ta oradaki soydaşlarımızı korumak, onları zulümden kurtarma ve adaya barışı getirme adına çok önemli bir misyonu devletimiz üstlendi sizler de bu mücadeleyi canınız pahasına verdiniz. Şu an ülkemizde huzuru, barışı getirme adına mücadeleye devam eden milletimizi ve Mehmetçiklerimizi tebrik ediyorum, şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.