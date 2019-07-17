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Kıbrıs Gazisi Dursun Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda gazi olan Dursun Türkmen’in Kartal Cemevi’ndeki cenazesine katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda gazi olan Dursun Türkmen'in Kartal Cemevi'ndeki cenazesine katıldı.


Kıbrıs Gazisi Dursun Türkmen, Kartal Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından yapılan askeri törenle ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Askerlik Şube Müdürü Albay Salih Çiçek, Belediye Başkan Yardımcıları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Türkmen'in cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzincan'a uğurlandı.


Kıbrıs Barış Harekâtı


Kıbrıs Barış Harekâtı, 15 Temmuz 1974'de Kıbrıs'ta Yunanistan destekli askeri darbenin ardından 20 Temmuz 1974'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in önderliğinde, saldırı altındaki Kıbrıslı Türklerin kurtarılması amacıyla başlatıldı.


18 Ağustos 1974'de sona eren harekât, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına da vesile oldu.

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