Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Algan'ten sergi ziyareti

Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler bölgesinde açılan "Cumhuriyet" sergisini ziyaret etti.

Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, eşi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tank Albay Osman Akyıldız ve eşi, birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler bölgesinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Sanat Merkezi ve Kıbrıs Araba Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette komutanlara Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu eşlik etti. İlk olarak Kıbrıs Sanat Merkezi'ndeki Yakın Doğu Üniversitesinin 38 sanatçısının 103 eserinin yer aldığı "Cumhuriyet" sergisi gezildi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen her turist müzeleri görmeli"

Daha sonra Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Araba Müzesi'ni gezen Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve beraberindekiler, müzeler ve eserler hakkında bilgiler aldı. Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel ise, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çerçevesinde yapılan bütün etkinliklerin Kıbrıs Türk kültür ve sanatının uluslararası boyutta tanınmasında öneminin artması, kültür ve sanatın gelecek tarihe götürülmesinde, sanat eserlerinin muhafaza edilmesinde ve sistemli olarak kayıt altına alınmasının önemine değindi.

Ziyarette GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ise, müzelerin çok etkileyici olduğunu, tahmin ettiğinden çok daha büyük ve özel olduğunu dile getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her gelen turistin muhakkak buralardan geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ziyaretin sonunda Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile GKK Kurmay Başkanı Tnk. Albay Osman Akyıldız'a günün anlam ve önemine ilişkin Kıbrıslı sanatçılara ait birer resim takdim etti.