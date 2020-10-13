Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Sanat Tarihi yüksek lisans bursu verecek

Sanat Tarihi yüksek lisans programına kabul edilen tüm KKTC'li öğrencilere Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından %100 burs verilecek.

Görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalı olan “sanat tarihi” sanat ya da sanatlar arasındaki ilişkileri süreçler içerisinde ele alarak sanatı oluşturan öğeleri ve sanat olgularını araştırıyor. Bu bağlamda sanat tarihi, sanat eserlerini tarihsel, estetiksel ve eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirerek ilginç sorular sormayı, standart yanıtları ve geleneksel aklı reddetmeyi, yüzeylerin ve açık görüntülerin ötesine bakmayı, nüansları görmeyi öğretmeyi hedefliyor. Teorik olarak sanat ve Sanat Tarihi, sanatı oluşturan öğeler, uygulama alanları, Sanat Tarihi yazımı, kuralları ve ilkeleri, temel kavramları, sanatın üretim teknikleri ve koşulları, tarihi bağlamı, görme biçimleri, sanat yapıtlarını inceleyebilmek için gerekli araştırma, çizim, okuma ve sunma yöntemlerini öğretmeyi amaçlıyor.

Sanat Tarihi yüksek lisans programına kabul edilen tüm KKTC'li öğrencilere %100 burs verilecek

Sanat Tarihine, geniş bir açıdan bakabilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ilkesi ile kurulan sanat tarihi lisansüstü programına kabul edilen tüm KKTC'li öğrencilere Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından %100 burs verilecek. Sanat Tarihi bilim dalından mezun olan öğrenciler dışında, lisans eğitimlerini farklı bilim dallarında tamamlamış öğrencilere de programa başvurabilecek. Ancak bu öğrencilerin yapılacak mülakat ve değerlendirme sonrasında programa kabul edilmeleri halinde bilimsel hazırlık dersleri alması gerekecek. Sanat Tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içinde yürüterek mezunlarına etkin bir sanat okuryazarlığı kazandırmayı ve ülkemizde çok gerekli olan sanat tarihi konusunda donanımlı araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Sanatın, tarihsel, teorik ve akademik yönüyle de var olması için çabalıyoruz

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde açılan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin desteğiyle KKTC'li öğrencilere %100 burslu olacak Sanat Tarihi yüksek lisans programı, sanatın toplumun günlük hayatında çok daha bilinçli bir şekilde yer almasını sağlamayı amaçlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi, sürdürdüğü önemli bilimsel ve yenileşimci projelerin yanı sıra dünya çapında sanatsal projeleri hayata geçiriyor. Sanat Tarihi yüksek lisans programı ile de sanatın bilimsel yönlerden irdelenmesi, araştırılması, açıklanması ve toplumun aydınlatılmasının yaygınlaştırılması için sorumluluk üstleniyor.

Sanat ve müze ağları ile toplumsal kültür güçlendiriliyor

Yakın Doğu Üniversitesi'nde bugüne dek 2.000'i aşkın sanatçıyla onlarca çalıştay düzenlendi. Açılan yüzlerce sergide 100.000'in üzerinde eser üretildi. Üretilen eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde oluşturulan bu sanat ve müze ağı toplumsal kültürü güçlendirecek birer hayat damarına dönüşüyor.

Başvuru ve detaylı bilgi için

Sanat Tarihi yüksek lisans programı başvuru koşulları ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü veya +903922236464 dahili 5254 no'lu telefondan detaylı bilgi alınabilir.