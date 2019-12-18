İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kıbrıs uçağında panik anları

Sabiha Gökçen Havalimanından havalanmak üzere olan bir uçaktaki kadın yolcu, "Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlayacağım" deyince paniğe neden oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanından havalanmak üzere olan bir uçaktaki kadın yolcu, "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlayacağım" deyince paniğe neden oldu. Uçakta gergin anlar yaşanırken, kadını görevliler ve diğer yolcular durdurmaya çalıştı.


Kıbrıs'a hareket etmek üzere piste doğru giden bir uçakta sabah saatlerinde panik yaşandı. Pegasus Havayollarına ait uçakta bulunan bir kadın yolcu, “Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var” dedi. Kadın uçakta gerginliğe sebep olurken, şahsı görevliler ve uçaktaki diğer yolcular durdurmaya çalıştı.


O anlarsa uçaktaki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.