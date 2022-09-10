Kıbrıs'ın ilk yüzen gemi müzesi Girne Limanı'nda yerini aldı

Kıbrıs'ın ilk yüzen gemi müzesi TEAL, Denizcilik Tarihi Müzesi'ne dönüştürülmek üzere, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın katılımıyla düzenlenen törenle Girne Limanı'nda inşa edilen özel alana yerleştirildi.

Doğu Akdeniz'in merkezinde yer alan konumuyla tarihin her döneminde denizcilerin en önemli limanlarından biri olan Kıbrıs, Yakın Doğu Oluşumu'nun girişimiyle adanın ilk yüzen gemi müzesi olacak Denizcilik Tarihi Müzesi'ne kavuşuyor.

Denizcilik objeleri, gemi maketleri, denizcilik haritaları, resim ve fotoğraf gibi 5 binin üzerinde materyale ev sahipliği yapacak olan Denizcilik Tarihi Müzesi TEAL, düzenlenen görkemli bir törenle Girne Limanı'nda inşa edilen özel alana aborda edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın katılımıyla düzenlenen törene pek çok davetli katıldı. Hukuk Fakültesinin yanı sıra Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü mezunu da olan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, törene kaptan üniforması ile katıldı.

Denizcilik Tarihi Müzesi TEAL'in Girne Limanı'nda ziyaretçilerini karşılayacağı özel alanın inşası, Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmayla tamamlandı. Ekiplerin, önemli bir bölümünü su altında sürdürdüğü zorlu bir çalışmayla tamamlanan; 56 metre uzunluğa, 10 metre genişliğe ve 4 metre derinliğe sahip olan alanın düzenlemesinde 3 bin 500 metreküp beton kullanıldı.

TEAL hakkında

Birleşik Krallık Donanması'nda mayın tarama gemisi olarak kullanılmak üzere 1955'te Liverpool tersanelerinde üretilen TEAL, İngiliz Donanması'nda uzun yıllar kullandıktan sonra Avustralya Donanması'na devredildi. Askeri gemi olarak burada da hizmet veren TEAL, emekli edildikten sonra Tanzanya ve Karayiplerde yolcu taşımacılığı, balıkçılık ve su sporları turizmi gibi farklı alanlarda kullanılmaya devam edildi. 1994'te ise Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde Eğitim ve Araştırma Gemisi olarak kullanılmak üzere KKTC'ye getirildi. Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde eğitim ve araştırma gemisi olarak da kullanılan TEAL, kendisinin de önemli bir parçası olduğu denizcilik tarihine müze olarak hizmet vermeye devam edecek.

TEAL'in Girne Limanı'ndaki yeni yuvasına alındığı törende Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı birer konuşma yaptı.

Konuşmasında, denizciliğin, konumu ve tarihi nedeniyle Kıbrıs'ın kimliğinin çok önemli bir parçası olduğunu söyleyerek başlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sahip olduğumuz zengin denizcilik kültürünü ve tarihini yansıtacak kapsamlı bir Denizcilik Tarihi Müzesi'ne sahip değildik. Bu durum, ülkemiz ve bölgemiz adına çok büyük bir eksiklik ve kayıptı” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Günsel, “Bu eksikliği, Bayındırılık ve Ulaştırma Bakanlığımızla iş birliği içerisinde, 27 yıldır Yakın Doğu ve Girne Üniversitelerimizde onlarca kaptan yetiştiren eğitim gemimiz TEAL'i; yüzen bir Denizcilik Tarihi Müzesine dönüştürerek gidermekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Sanatı ve kültürü, küçük bir çevrenin elit bir uğraşı olarak görmek; en hafif tabiriyle bir topluma yapılabilecek en büyük kötülüktür” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Oluşumu olarak, en büyük uğraşımız işte bu algıyı yok ederek sanatı ve sanat eserini; halkın günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline getirmek; özümsenmesini sağlamak ve geleceğe yürürken güç aldığımız en önemli damarlardan biri haline getirmektir” ifadesini kullandı.

Denizcilik Tarihi Müzesi'nin Kuzey Kıbrıs'ın önemli kapılarından Girne Limanı'nda yer alacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Prof. Dr. Günsel, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığımıza ülkemize kazandırdığımız bu kıymetli esere verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

Girne Limanı'ndaki çalışmaları yürüten Yakın Doğu Oluşumu bünyesinde faaliyet gösteren inşaat birimini de kutlayan Prof. Dr. Günsel, “Başta Yakın Doğu Oluşumu İnşaatları Genel Koordinatörü Sayın Ömer Başaranlar ve İnşaat Mühendisimiz Yiğit Gürdal olmak üzere; çok özel ve zor bir projeyi, alınlarının akıyla bitiren bütün ekibimizi en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

Erhan Arıklı: “Denizcilik Tarihi Müzesi'nin kurulumu için büyük bir adım atılırken aranızda olmaktan onur duyuyorum.”

Konuşmasına böylesine önemli bir açılışta bulunmaktan onur duyduğunu söyleyerek başlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yıllar önce Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ile yaşadığı bir anıyı paylaştı. Azerbaycan ile iyi ilişkileri olduğunu söyleyen Arıklı, yıllar önce Dr. Suat Günsel'e Azerbaycan'da bir üniversite kurması teklifini götürdüğünde “Ben bu toprakların insanıyım, bu topraklarda kazandığım her kuruşu yine bu topraklara yatırcağım” cevabını aldığını aktardı.

Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu ile birlikte, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde GÜNSEL'i ziyaret ettiklerini hatırlatan Bakan Arıklı, “Orada, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, öyle bir projeksiyon çizdi ki, bütün bakan arkadaşlarımla birlikte hayranlıkla dinledik. Düşünün ki, bütün çabalarımıza rağmen yılda sadece 110 milyon dolar ihracat yapan ve 1,1 milyar dolar açık veren bir ülkede; 2030'a gelindiğinde dış ticaret fazlasının 1 milyar doları aşacağını söyledi. Bize düşen de bu projeye büyük bir gururla sahip çıkmaktır” dedi.

Günsel Ailesi'nin vizyoner projeleri ile ülkeye çok şey kazandırdığının altını çizen Erhan Arıklı, “Bugün burada çok önemli ve vizyoner bir proje olan Denizcilik Tarihi Müzesi'nin kurulumu için büyük bir adım atılırken aranızda olmaktan onur duyuyorum” ifadeleri ile konuşmasını sonlandırdı.