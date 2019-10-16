Kıbrıslı belediye başkanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Avcılar Belediye binasında bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin 28 belediye başkanı Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları verdi.

Avcılar Belediyesi tarafından gönderilen davet üzerine Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi ziyarete gelen Kıbrıs'ın 28 belediye başkanı görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Açıklamalarda Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara destek mesajları verildi. Kıbrıs Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Güvenli bölge noktasındaki çalışmalar için başlatılan çalışmaların gerçekten bir görev olduğunu söylemek gerekir. Öncelikle buradaki mücadelenin burada Türkiye'ye olan tehditlerin terör ayağında olan mücadeleyi desteklediğimi belirtmek istiyorum. Dünya barışı içinde büyük bir katkı ortaya koyacağını düşünüyorum. Burada şehit düşen soydaşlarımıza üzülüyoruz. Savaşın barış ile bütün olması gerektiği de bir gerçek. Sonuç olarak bir savaş noktasındaki sonucun bir barışa tahsis edileceğini de söylemek istiyorum. Burada yaşayan ve şu anda göçmen olarak ülkemizde bulunan Suriyeli kardeşlerimizin de güvenli bölge içinde yer bulması da beklentimiz olduğunu belirtmek isterim. Kayıplarımızın az olacağı bir görev olarak son bulmasını bekliyoruz" dedi.

"Barış Pınarı Harekatı'nın başarı ile sonuçlanmasını diliyoruz"

Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ileten Lefkoşa Belediye Başkanı Suriye'de yıllardır insanların yerlerinden edildiği bir ortam olduğunu kaydederek, "Milyonlarca insanın göç yollarına düştüğü ve ölenlerin olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ben bir an önce bu bölgeye barış huzur ve refahın gelmesi gerektiğini umuyorum" diye konuştu.

Teröristlere yönelik yapılan operasyonla ilgili konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise, "Barış Pınarı Harekatı'nın başarı ile sonuçlanmasını diliyoruz. Kıbrıslı hemşehrilerimiz belediye başkanlarımızın kardeşliği konusunda tereddütlü olanlar yanılırlar. Böyle bir tereddütte düşenler kendilerini sorgulamalı. Biz kardeşiz ilelebet de yan yana kalacağız" şeklinde konuştu.