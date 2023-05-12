KidZania İstanbul öykü yarışması ‘Daha iyi bir dünya' başvurusu için son 10 gün

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul ve Erbulak Evi'nin; çocuklara yazmayı, edebiyatı sevdirmek ve hayal güçlerini geliştirmeye destek olmak amacıyla bu yıl ikincisini düzenleyeceği 'Sen De Yaz” öykü yarışması başvurularında son 10 gün. 10-14 yaş arasındaki çocuklar, “Daha İyi Bir Dünya” temasıyla yazdıkları öykülerle web sitesinden başvurabiliyorlar.

Çocuklar için tasarlanmış özel bir şehir olan KidZania İstanbul ve Erbulak Evi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Sen de Yaz” öykü yarışmasına başvuru için 10 gün kaldı. Genç yazarların “Daha iyi bir dünya” teması altında yazacakları öyküler ile üreticiliklerini konuşturacakları, geleceğe davet eden yarışmaya 10-14 yaş aralığındaki tüm çocuklar katılabiliyor. Çocuklar hayallerinde yer alan daha iyi bir dünyayı öykülerinde betimleyerek yarışmaya başvurabilecekler.

Kazanan öyküler Erbulak Kitap tarafından basılacak

Yapılan açıklamaya göre, Özden İnal, Ömür Kurt, Göktuğ Canbaba, Aslı Perker, Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Özden Özgürdal, Dağhan Külegeç, Varol Yaşaroğlu gibi Türkiye'de sanat alanında önemli isimlerin ve Kidzania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Meral Molinas ve CEO'su Ebru Timur'un yer aldığı Yarışma Seçici Kurulu, gelen başvurular arasından finalist 20 hikâyeyi belirleyecek. Seçilen hikayeler Erbulak Kitap tarafından toplu bir öykü kitabı olarak basılacak. Hazırlanan öykü kitabı, internet siteleri, kitabevleri ve KidZania National Store'da satışa sunularak elde edilen gelir STK'lara bağışlanacak.

Yarışmaya katılacak öyküler; Word dosyası formatında, normal sayfa (A4) boyutunda, 12 punto, Times New Roman yazı karakterinde 1,5 satır aralıklı olarak, 800 ile 1200 sözcük arasında olacak şekilde yazılması gerekiyor. Yarışma kuralları için başvuru formu içinde yer alan yarışma şartnamesine Çocuklar Ülkesi'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Son başvuru tarihi 21 Mayıs 2023 Pazar günü olan yarışma, 03 Haziran 2023 tarihinde seçilen 20 öykünün açıklanması ile son bulacak. Yarışma başvuruları istanbul.kidzania.com/tr-tr/pages/sendeyaz adresinden yapılıyor.