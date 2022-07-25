KidZania İstanbul Satranç Turnuvası gerçekleşti

KidZania İstanbul Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç Federasyonu ve İş Bankası'nın katkılarıyla 20 Temmuz Dünya Satranç Günü'nde gerçekleşti. Satranç lisansına sahip sporcular beş turluk turnuvada kıyasıya mücadele ederken, satranca ilgi duyan ziyaretçiler için de tüm gün süren satranç atölyeleri düzenlendi.

Çocuklara 67 farklı aktivite alanı ve 120'den fazla meslek deneyimleme imkânı sunan çocuklar ülkesi KidZania İstanbul, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle ve İş Bankası'nın katkılarıyla Dünya Satranç Günü'nde düzenlendi. Dünya Satranç Günü kapsamında gerçekleşen turnuvaya satranç lisansına sahip sporcular katıldı.

KidZania Stadyumu'nda yapılan turnuvanın ilk turu 11.00'da, ikinci turu 11.45'te, üçüncü turu 12.30'da, dördüncü turu 13.15'te, beşinci turu ise 14.00'da başladı. Türkiye Satranç Federasyonu sporcularının heyecan dolu mücadelesinin ardından turnuvaya katılan tüm sporcular ücretsiz olarak çocuklar ülkesinde vakit geçirdi. Turnuvanın yanı sıra, bugüne özel olarak Bache'nin Kulübü'nde satranca meraklı ziyaretçiler TSF eğitmenleri eşliğinde, tüm gün devam eden Satrançla Tanışma Atölyesi'ne katıldılar. Atölyeye katılan tüm çocuklara TSF onaylı Satranç Lisansı da çıkarıldı.