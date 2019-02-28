KidZania ve SosyalBen Vakfı'dan çocuklara iyiliğin gücünü öğretmek için işbirliği

Çocukların dayanışma bilincini ve yardım etmeyi öğrenmesi amacıyla KidZania İstanbul'da KidZania SosyalBen Sosyal Gönüllülük Aktivite Alanı açıldı. Çocuklar bu alanda; cömertlik, yardımlaşma, dayanışma, birliktelik, sorumluluk ve sabır değerlerini pekiştirecekler.

Çocukların 100'den fazla mesleği eğlenerek deneyimlediği KidZania ve SosyalBen Vakfı çocuklara iyiliğin gücünü öğretecek. Daha iyi bir dünyaya hazırlanan çocuklar, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla gönüllülük kavramını pekiştirecek. SosyalBen Gönüllüleri'yle birlikte, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara, ulusal ve uluslararası düzeyde saha ve eğitim çalışmaları düzenleyen SosyalBen Vakfı'nın KidZania'da açtığı aktivite alanında çalışan çocuklar, 'Gönüllülük Diploması'nın da sahibi olacaklar. KidZania SosyalBen Sosyal Gönüllülük Aktivite Alanı'nda çocukların cömertlik, yardımlaşma, dayanışma, birliktelik, sorumluluk ve sabır değerleri pekiştirecekler. KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur ve SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Hakan Sabancı, Nurdan-İbrahim Büyükak, Esra Akkaya, Ruken Mızraklı, İbrahim Betil de katılarak destek verdi.

KidZania İstanbul'un CEO'su Ebru Timur, KidZania SosyalBen Sosyal Gönüllülük Aktivite Alanı'nın açılışında, "KidZania İstanbul olarak bugün açılan KidZania SosyalBen Sosyal Gönüllülük Aktivite Alanı yüreklerimizi ısıtıyor. Sosyal sorumluluk projelerine dahil olan çocuklarda empati duygusu gelişiyor. Çocuklar, aktivite alanlarında doktor ya da pilot olabilirken; enerji tasarrufu uzmanı, yazılım uzmanı ve oyun tasarımcısı gibi branşlarla ve finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik gibi kavramlarla da tanışıyor. KidZania, çocuklara özgüvenlerini destekleyen, eşitlikçi bir ortam sunuyor. Burada çocuklar, farklı sosyal çevrelerden gelen akranlarıyla birlikte dünyayı paylaşıyor. Her çocuk dilediği kişi olabileceğini görüyor. Aynı amaçlara sahip olduğumuz SosyalBen Vakfı'yla bundan böyle şehrimizde çocuklar için birlikte çalışacağız" dedi.

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi de KidZania'da olmaktan duydukları mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Bugün burada KidZania ile hayata geçirdiğimiz ‘SosyalBen Vakfı Gönüllülük Aktivite Alanı' açılışını gerçekleştirmekten duyduğum memnuniyeti ve heyecanı ifade etmek isterim. SosyalBen Vakfı olarak, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş aralığında yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için 22 binden fazla çocuğun hayatına dokunduk. Yola çıktığımız günden beri dünya vatandaşlığı ilkesini benimsedik ve bu misyon doğrultusunda gelişmekte olan 12 ülkede 350 gönüllümüzle birlikte çalışmalarımızı uluslararası alana taşıyarak Türkiye'den dünyaya konuştuk. Gönüllülük konusunun çocuklar ve gençler arasında da benimsenmesi adına çalışmalarımızı sürdürürken, KidZania'nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu aktivite alanı sayesinde çocuklar gönüllülüğü yakından öğrenecek ve deneyimleyecek. Gönüllü olmayı nesillere ne kadar erken yaşta öğretirsek, toplumsal faydayı bir o kadar sürdürülebilir kılacağımıza inanıyorum. Bu güzel iş birliğinde emeği geçen KidZania ekibine, SosyalBen destekçileri ve gönüllülerimize de teşekkür ediyorum".

SosyalBen destekçisi Hakan Sabancı, çocuklara dokunmanın önemine değindi. Sabancı, "SosyalBen'in bir parçası olarak burada bulunmak beni çok mutlu ediyor. KidZania'yla da çok güzel bir çalışma yapıyorlar. Ne kadar çocuğa dokunabiliyorlarsa o kadar iyi" diye konuştu.

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak; "Çocuklara gönüllü olmayı çok küçük yaştan itibaren öğreten böyle bir yer açmak çok doğru, çok güzel bir fikir. Gönüllü olma meselesi tüm dünyada küçük yaştan itibaren aşılanıyor. Sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

SosyalBen Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Betil ise küçük yaş gruplarına sosyal sorumluluk bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaları önemsediğini belirterek şunları söyledi: "Bu bilinç küçük yaştan itibaren kazandırıldığında ileride toplumun gelişmesine çok büyük yararı olacağı düşüncesindeyim. Birlikte çalışma, çevresini tanıma, toplumsal duyarlılık gibi bilinçlerle çocuklarımız bu dünyayı değiştirecektir".