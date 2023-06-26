KidZania'da bayram coşkusu

Çocukların eğlenirken öğrendiği KidZania İstanbul, birbirinden eğlenceli etkinliklerle Kurban Bayramı'nda çocukları bekliyor.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Kurban Bayramı tatilinde bütün çocukları bayram coşkusunu birlikte yaşamaya çağırıyor. Kurban Bayramı'nda misafirleri için eğlenceli aktiviteler hazırlayan KidZania İstanbul'da çocuklar katıldıkları eğlenceli dolu 67 aktivite alanında 120'den fazla rol üstleniyor. KidZania İstanbul'da ebeveynler çocuklarını deneyimli KidZitter'lara emanet ederek gönül rahatlığıyla kendilerine zaman ayırabiliyor. KidZania'da çocuklar bu bayram; Adel Sanat ile El Sanatları Atölyesi'nde bayram şekeri formunda tebrik kartı ve kuyumcuda keçeden bayram şekeri görünümlü anahtarlık yapımı atölyeleri ile bayramın tadını çıkaracaklar.

KidZania İstanbul'dan çocuklara dolu dolu bayram eğlencesi

Beebop'ın Tasarım Atölyesi Origami tekniğiyle çocuklar kâğıt katlama sanatının felsefesi ve tekniklerini öğrenerek hayal güçleri ve el becerileri ile ortaya yenilikçi tasarımlar çıkaracak. Urbano'nun Keşif Atölyesi Steam Atölyesi alanında misafirler makarna ve oyun hamuruyla en yüksek kuleyi inşa etmeye çalışarak takım ruhunu hissedecekler. KidZania'nın en sevilen karakterlerinden Bache'nin Hobi Stüdyosu'nda çocuklar mandala sanatını renklendirirken aynı zamanda zihinlerini rahatlatacaklar. Marka tanıtım alanında Robotik El Tasarım Atölyesi ile de çocuklar eğlenceli anlar yaşayacak.

KidZania'da bayram boyunca her gün saat 13:00'da KidZania hak savunucularının katılımı ile meydanda müzikli eğlencelerin ve oyunların yer alacağı bir sokak partisi düzenlenecek. Ayrıca KidZania Radyosu'nda yapılacak bayram konulu yayının yanı sıra KidZania Gazetesi'nde de bayram gazetesi basılacak. Bayram boyunca saat 15:00'de tiyatroda ise karakterlerle bayramlaşma etkinliği gerçekleşecek.