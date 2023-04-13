‘Kiğılı Smokin Koleksiyonu' raflarda yerini aldı

Erkek moda markası Kiğılı, maskülen tarzın simgesi haline gelen ‘Smokin Koleksiyonu'nu modaseverlerin beğenisine sundu.

Yayına giren yeni reklam filmiyle Kiğılı, trend ve dinamik bir görünüm sunan smokin koleksiyonu ile smokinin çoklu kullanım alanlarına vurgu yapıyor. Farklı okazyonlarda geçen reklam filminde, oyuncunun resmi davet veya kutlamalar gibi özel günlerin dışında da günlük hayatta da smokin giydiğini görülüyor. Smokinin hayatın her anında yeri olduğunu vurgulayan marka, birbirinden farklı kombin önerileriyle casual tarzlarla bütünleşiyor.

Yapılan açıklamaya göre, koleksiyonda yer alan smokinlerdeki özel saten yaka kumaşının çıkarılabilir olması, takım elbiseye dönüşüm ve kullanımı rahatlığı sağlarken, sıcak ve soğuk hava koşullarının oluşturduğu olumsuzlukları önleyen kumaş yapısı da üstün performans gösteriyor. Mevsimin canlılığına uygun çizgilere sahip smokinler, beylerin elegant tarzını öne çıkarmakla kalmayıp konfordan ödün vermeden anı yaşamalarını mümkün kılıyor. Şal, sivri ve mono yaka detayları sayesinde alışılagelmişin dışında bir görünüme sahip olan smokin koleksiyonu, farklı renk ve dokudaki parçalarla kombinleniyor. Koleksiyon, desenli-baskılı bir gömlekle veya t-shirtle, kravatlı veya kravatsız, ister papyonlu, isterseniz sneaker ayakkabılarla kombinlenebilir.

Kiğılı Smokin Koleksiyonu'na markanın mağazalarından ve web adresinden ulaşılabildiği açıklandı.