Kiğılı, yurt dışındaki 62'nci mağazasını Romanya'da açtı

Kiğılı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te açtığı mağazayla yurt dışı atağını sürdürüyor. Marka, yurt dışı mağaza sayısını 51 ülkede 62 mağaza ve 106 franchise satış noktası ile 168'e, toplam mağaza sayısını ise 368'e çıkardı.

Romanya'daki 6'ncı mağazasını ülkenin önde gelen alışveriş merkezlerinden biri olan Afi Mall'da açan Kiğılı'nın 340 metrekare büyüklüğündeki mağazası son konsept tasarımla hibrit olarak tasarlandı. Afi Mall mağazasında marka, Abdullah Kiğılı Exclusive Cut ve Project markaları ile koleksiyonları yer alacak. Mağaza içinde ayrıca Kiğılı Home markası için oluşturulan 30 metrekarelik mikro mağazada ev tekstili ürünleri ilk kez Avrupa'da müşterilerin beğenisine sunulacak.

Açılışı büyükelçi yaptı

Açılışta, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Kiğılı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Sait Çakıcı, Kiğılı CEO'su Sena Suerdem, Yurt Dışı Operasyon Direktörü Taylan Kıralı, Türk İşadamları Derneği Başkanı (TİAD) Ufuk Tandoğan yanı sıra Kiğılı'nın sponsor olarak destek verdiği Romanya Milli Takımı'nın oyuncuları ve Romanya Futbol Federasyonu Yetkilileri de hazır bulundu.

“Erkek giyimindeki uzmanlığımızı dünyanın dört bir yanına taşıyoruz”

Bükreş mağazasının açılışında konuşan Kiğılı CEO'su Sena Suerdem, bu yıl içinde yurt dışındaki faaliyetleri daha da yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, “Marka olarak 85 yıllık deneyimimizi ve erkek giyim moda perakendesi konusundaki uzmanlığımızı uluslararası düzeyde de anlatabilmeyi hedefliyoruz. Şu anda 51 ülkede 62 mağazamız ve 106 franchise satış noktamızla hizmet veriyoruz. Hedef pazarlarımızdan biri olan Romanya'da yılın ilk çeyreğinde Sibiu yatırım mağazamızı açmıştık, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazamızla hedefimize bir adım daha yaklaştık. Almanya, İtalya ve Sırbistan'daki mağaza sayılarımızı da artırmayı planlıyoruz. Haziran ayına kadar Irak Bağdat Mall, Irak Erbil Grand Majidi Mall ve Azerbaycan Bakü'deki 8'inci mağazamız faaliyete geçmiş olacak” dedi.

Türkiye'de doğmuş bir marka olarak, dünyanın dört bir yanında açtıkları mağazalar ve franchise satış noktalarıyla tüketicilere Kiğılı farkını yaşatmayı ve ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamayı amaçladıklarını aktaran Sena Suerdem, “Yurt dışına ilişkin hedeflerimiz arasında Azerbaycan, Bulgaristan, Özbekistan ve Irak'ta yakın dönemde yatırım yapmak da bulunuyor. 2025 sonuna kadar yurt dışında 100 mağazaya ulaşma hedefiyle çalışıyoruz” dedi.