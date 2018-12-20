Eyüpsultan Belediyesi, SİMURG çatısı altında çalışmalarını sürdüren Kılavuz Akademi'nin konuğu Prof. Dr. İrfan Erdoğan oldu. Gençlerle bir araya gelen Erdoğan, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Eğitim anlamında sistemli yapısı ve ortaya koyduğu yenilikçi çalışmalarla eğitimde ulusal marka olan SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı, çalışmalarına devam ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon projelerinden biri olan ve bir çok ödül kazandıran SİMURG, öğrencilerin eğitimleri kadar öğretmenlerin eğitimlerini de sürdürüyor. Eyüpsultan Belediyesi, SİMURG çatısı altında Kılavuz Akademi'yi hayata geçirerek 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı'nın eğiticilerin gelişimini, sistemin kendini yenilemesini ve sürdürmeyi hedefliyor.

Kılavuz Akademi'de eğiticilerin verimliliklerini artırmak için seminerler, programlar düzenleniyor.

Bu doğrultuda “Kılavuz Akademi Öğretmen Gelişim Programları” kapsamında Prof.Dr. İrfan Erdoğan'ın sunumuyla SİMURG öğretmenlerine yönelik 'Gelenekten Geleceğe Öğretmen Olmak' konulu seminer gerçekleştirildi.

Gelenek ve gelecek ikileminde öğretmen olmak

Düzenlenen seminerde gelenekselden modern eğitime geçiş aşamasında ikilem yaşamamak adına Prof. Dr. İrfan Erdoğan'ın faydalı sunumu, öğretmenlerin mesleki gelişimine fayda sağlayarak dinamizm kattı. Bu noktada düzenlenecek zümre toplantıları ve okul mesleki gezilerinin yanı sıra seminerler yoluyla da öğretmenlerin her açıdan gelişimi sağlanıp, eğitim camiasına katkı sağlayacak önemli çalışmalar ortaya konması sağlanıyor.

Kılavuz Akademi tarafından yürütülen “Öğretmen Gelişim Seminerleri”kapsamında her ay eğitim camiasında önde gelen bir akademisyen konuk olacak.