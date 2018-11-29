Kılıçdaroğlu Almanya Federal Meclisi'nde

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret ederek, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi milletvekilleri ile görüştü. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Ünal Çeviköz ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç eşlik etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yurt dışı temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret ederek, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Türk milletvekilleri Sevim Dağdelen, Cansel Kızıltepe, SPD Genel Saymanı Dietmar Nietan, SPD Dış İlişkiler Sorumlusu ve Progressive Alliance Genel Sekreteri Konstantin Woinoffile ile bir dizi görüşmede bulundu.

Ankara'dan İstanbul Maltepe'ye kadar 25 gün boyunca, 432 kilometre yürüyen ve Maltepe'de düzenlenen 'Büyük Adalet Mitingi' ile yürüyüşünü sonlandıran Kılıçdaroğlu, o dönemin anlatıldığı kitabı SPD milletvekillerine armağan etti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Ünal Çeviköz ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da eşlik ettiği görüşmelerde Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin demokrasi ve insan hakları temelinde daha da güçlendirilmesi gerektiğini, CHP ve SPD'nin iki ülke arasında köprü oluşturacak iki kardeş parti olduğunu vurguladı.