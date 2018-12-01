Kılıçdaroğlu, Avusturya'daki CHP'lilerle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı ziyaretleri kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da CHP Avusturya Birliğinin 5. yıl kutlamasına katıldı. Etkinlik öncesi Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) yetkilileri ve Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig ile görüşen Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç eşlik etti.

Avusturya'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşın katıldığı CHP Avusturya Birliği 5. yıl etkinliğinde, mevcut başkan Çağdaş Arslan ve Kurucu Başkan Filiz Kaynak da hazır bulundu. Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşların sorunlarını hükümet yetkililerine aktardığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Çifte vatandaşlık gibi çok sayıda vatandaşı mağdur eden uygulamalardan da söz ettik, bizim vatandaşlarımıza yönelik yapılan bu tür uygulamaların bizde rahatsızlık oluşturduğunu, bunun bir şekilde aşılması gerektiğini de kendilerine ifade ettik" dedi.

Viyana Belediye Başkanından övgü

CHP heyeti Viyana'da Belediye Başkanı Michael Ludwig'i de ziyaret etti. İstanbul'a geldiğinde Maltepe'yi ziyaret ettiğini belirten Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP'lileri Viyana'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ludwig, "Kardeş sosyal demokrat parti CHP'nin Genel Başkanını bugün Viyana'da konuk ettiğim için çok mutluyum. En son İstanbul'da Maltepe'yi ziyaret edip, Ali Kılıç'ın konuğu olmuştum. Benim için çok önemli bir görüşmeydi. İstanbul gibi bir metropolde ilçelerini sosyal demokratlar nasıl yönetiyor diye merak ediyordum. Maltepe'de bu deneyimi görmek ve şahit olmak benim için büyük bir mutluluktu. İnanıyorum ki birlikte halkımız ve şehirlerimiz için güzel projeler ve çalışmaları hayata geçireceğiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde sosyal demokratlara başarılar diliyorum" dedi.