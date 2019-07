Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Eski sisteme dönülme gibi bir talebimiz bizim hiç olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikayetçiydik. Yani eski sistemden derken, darbe hukukundan arınmamış bir anayasa, yasalar varsa bu sisteme dönmek doğru değildir” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan sıfatıyla ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Saraçhane'deki başkanlık binası önünde tören mangasıyla karşılandı. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal eşlik etti.

İmamoğlu, ziyarette Kılıçdaroğlu'na İBB kursiyerlerinin yapmış olduğu İstanbul temalı çalışmayı hediye etti. Başkan İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun resmedildiği karakalem çalışmasını takdim etti. İmamoğlu, resmin Samsun'da bir ilkokul mezunu ressam tarafından kendisine hediye edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'na İstanbul temalı bir vazo ile çiçek buketi verdi.

İmamoğlu'nun makam odasında yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın toplantısına geçildi. İlk açıklamayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden İmamoğlu, “Benim için çok önemli duygularla dolu bir an olduğunu özellikle belirtmek isterim. Elbette bir insanın böyle bir makama gelirken yola çıkışında çok önemli süreçler vardır. Ben yaklaşık 10 yıllık siyasi yaşamım, 5 yıla yakın ilçe başkanlığı, 5 yılı belediye başkanlığı Beylikdüzü'nde ve sonrasında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız gerçekleşti. Bu sürecin hemen hemen tamamını sadece ilk 6 ayı Deniz Baykal genel başkanımızdı. Sonrasında tamamını çok değerli genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşamış birisiyim. Dolayısıyla her adımında, her ortamın oluşmasında benim için gerçekten muazzam bir liderlik ve partimizin tabiriyle yoldaşlık, yol arkadaşlığı kavramını en üst seviyede yaşadığımı belirtmek istiyorum” dedi.

“İBB'nin en başarılı ve en demokrat belediye başkanı olmak istiyorum”

2019 yerel seçimleri hakkında konuşan İmamoğlu, “2019 yerel seçimi Türkiyemiz adına çok değerli, önemli bir sürecin yaşanması diye tarif edebilirim. Burada sürecin en önemli karakteri yerel yönetimden gelen insanların belediye başkan adaylıklarına tercih edilmesi, oradan belediye başkanlığını İstanbul'un en önemli merkezlerinde, büyükşehirlerinde seçimi kazanmaları olmuştur. Bu iradenin oluşması, bu anlamda gerçekten önemli siyaset mühendisliğinin başarılmasının ana kişisi ve bu süreci başlatan, bu sürecin önderliğini yapan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu yönüyle kendilerine minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Elbette ki milletimize olan sorumluluğumuz çok büyük. Elbette ki ben mensubu olduğum Cumuriyet Halk Partisi'ne olan sorumluluğumuz çok büyük. Elbette ki bu seçimde ittifak ortağımız İYİ Parti'ye aynı şekilde sorumluluğumuz büyük. Benim genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na da hem sözüm hem sorumluluğum var. İBB başkanlığını yaparken bu duygularla hareket edeceğim. Bunun sözünü daha önce defalarca vermiştim. Bir kez daha Büyükşehir Belediyesinde huzurunda vermek istiyorum. Sözümü verirken hedef koyma adına, inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesinin en başarılı ve en demokrat belediye başkanı olmak istiyorum. Umarım bu hedefime ulaşırım” şeklinde konuştu.

“Liyakatli bir ekibi olacak”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunarak, "Bundan sonraki süreç hizmet yarışı sürecidir. İstanbul'un sorunlarını biliyor. Sorunların nasıl çözüleceğiyle ilgili güçlü veriler de var elinde. İyi bir ekibi de olacak. Liyakatli bir ekibi olacak. Bunun altını özenle çiziyorum. Partizanlık yapmamak, liyakatli bir ekiple yola çıkmak bizim açımızdan son derece önemli” diye konuştu.

“Her şey çok güzel olacaksa, her şeyin şeffaf olması lazım”

Yerel yönetimlerde Türkiye'de yeni bir sürecin başlatılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Her şey şeffaf olacak. Her şey çok güzel olacaksa, her şeyin şeffaf olması lazım. Partizanlığın olmaması, herkesin çalışması, alın teri dökmesi lazım. Herkesin sorunlara kilitlenerek sorun çözmesi lazım. Ekrem Başkanımız da bu çerçeve içerisinde bir görev anlayışı üstlendi. Bunu da büyük bir başarıyla yerine getirecektir. Ben de sizler gibi başarılarının takipçisi olacağım. Bütün dualarımız Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanlarımız ile birlikte. İnşallah hepsi çok başarılı olurlar. Yerel yönetimlerden başlayarak, vatandaşın verdiği her kuruşun hesabını vermek gibi bir güzelliği bütün Türkiye'ye yaşatacağız. Bundan yüzde yüz eminim” açıklamasında bulundu.

“Eski sisteme dönülme gibi bir talebimiz bizim hiç olmadı”

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni partilerin kurulması ve eski sisteme dönülmesi konusundaki açıklamaları ile ilgili sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “Yeni partilerin kurulması benim tamamen ilgi alanımın dışında. Sizler nasıl izliyorsanız, ben de siyasetçi kimliğiyle yeni kurulacak partiler mi kurulur mu kurulmaz mı bilmiyorum, büyük bir dikkatle izliyorum. Ama eski sisteme dönülme gibi bir talebimiz bizim hiç olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikayetçiydik. Yani eski sistemden derken, darbe hukukundan arınmamış bir anayasa, yasalar varsa bu sisteme dönmek doğru değildir. Örneğin yüzde 10 seçim barajını kim getirdi? Darbeciler getirdi. Hala savunuluyor. Eğer demokrasi istiyorsak, milletin iradesine saygı istiyorsak yüzde 10 seçim barajının kalkması lazım. Anayasada köklü değişiklikler gerekiyor ve mutlaka da Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Eski sistemin demokratik olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Biz eski sisteme hiçbir zaman övgüler dizmedik. Ama demokratik parlamenter sisteme eyvallah, oturur konuşulur, bakılır. Türkiye'nin sorunları var, bu sorunların çözülmesi lazım. Tek adam rejiminin Türkiye'de nelere mal olduğunu hepimiz artık görüyoruz ve tanığıyız. Enflasyon arttı, Türk Lirası eridi, işsizlik felaket durumda. Bütün her şey bir kişiye bağlanmış. Güçlü, liyakatli bir devlet yapısıyla, demokratik bir parlamenter sistem içinde denge ve fren sistemlerinin olduğu ve herkesin de mutlu olabileceği, gidip oyunu kullandığı zaman da mutlu olarak oy kullanabileceği bir sistem isteriz. Tabii, biz isteriz, adı rejim olur, sistem olur, nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Demokrasi, hak, hukuk ve adalet. Bu olduğu sürece bir sorunumuz yok ama bugün bu alanda sorun var. Eskiye dönelim, hiç kimse eskiyi istemiyor, biz de eskiyi istemiyoruz. Eski çünkü sorunluydu.”

Ankara'da siyasi partileri gezip gezmeyeceği sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “Siyasi partilerle görüşmeyi bu aşamada çok doğru bulmuyorum. Ama CHP olarak biz kendi görüşlerimizi, 23 Nisan tarihli konuşmamda 6 madde halinde saydım. 23 Nisan konuşması CHP açısından da önemli. Bize göre gerçekten bu ülkeye hukuku, adaleti ve demokrasi getirmek isteyenler, samimi iseler bu 6 maddeye bakarlar. 6 maddenin gereğini yaparlar. Ve biz de her türlü desteği veririz” dedi.

Açıklamaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Çatalca'daki ziyaretler için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ayrıldı.