Kılıçdaroğlu: “Herkes üretecek kimse zarar etmeyecek herkes kazanacak”

CHP'li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla tarımsal kalkınma zirvesi düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zirvede yaptığı konuşma ile partinin tarım politikasını kamuoyuna açıkladı.

“CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi” İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde başladı. 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirvenin sloganı ise, “Tarımsal kalkınmada yeni politikalar, üretici odaklı çözümler” olarak belirlendi. Zirveye 160 CHP'li belediyenin yanı sıra, 300'ün üzerinde tarım kooperatifi katıldı. Belediyeler ve kooperatiflerin tarımsal ürünleri de fuar alanında kendileri için hazırlanan bölümlerde sergileniyor. Zirvede, belediyelerin tarımsal üretime verdiği katkılar ele alınacak ve partinin önümüzdeki süreçteki tarım programı belirlendi.

“Herkes üretecek kimse zarar etmeyecek herkes kazanacak”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zirvede partinin tarım politikalarını anlattı. Kılıçdaroğlu, “Tarımı elbet geliştirelim ama planlama yapmak çok kolay bir şey değil. Türkiye genelinde bir planlama yapacaksanız, yapacağınız planlamanın bölge ve il bazında ayrı ayrı ele alınması lazım. Mesela bazı ürünler belli bölgeler için stratejiktir. Örneğin fındık Karadeniz için, çay yine aynı şekilde Rize, Artvin için önemlidir. Buralar için özel plan ve programlar yapmanız gerekiyor. Fıstık Gaziantep ve Siirt için önemlidir. Buralar için özel çabalar göstermeniz gerekiyor. Dolayısıyla planlama sıradan ele alınacak bir konu değildir. İşin uzmanları bir araya gelecekler. Planlamanın özü şudur, herkes üretecek kimse zarar etmeyecek, herkes kazanacak Türkiye'de kazanacak. Bunu yaptığınız zaman planlama amacına ulaşmış olur” diye konuştu.