Kılıçdaroğlu Maltepe'de tapu dağıtacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Mart Pazar günü Maltepe'de, 40 yıl sonra imar sorunu çözüme kavuşan Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerindeki hak sahiplerinin tapusunu dağıtacak.

Türkiye'de örnek bir kentsel dönüşümü hayata geçirmeye hazırlanan Maltepe Belediyesi, 2014 yılında Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ali Kılıç'ın öncülüğünde 40 yıl sonra çözüme kavuşan imar planlarından sonra, hak sahiplerine tapularını düzenlenecek törenle dağıtacak. Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenecek, “Tapu Dağıtım 1. Etap Töreni” 24 Mart 2019 Pazar günü saat: 09.30'da Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene katılarak, hak sahiplerine tapularını teslim edecek. Başkan Kılıç, Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde yaşayan binlerce kişinin 40 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Sürgün yok yerinde dönüşüm var

Kentsel dönüşümde Türkiye'nin Maltepe'yi örnek alacağını ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Biz Maltepelileri ranta ve modern sürgüne mahkum etmeyeceğiz. Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerinde yerinde dönüşüm modeli ile Türkiye'ye örnek bir dönüşüm süreci başlatacağız. En fazla 8 katlı binalara müsaade edeceğiz. Biz burada kurulan 40-50 yıllık mahalle kültürünün yüksek katlı gökdelenler ile yok olup gitmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

İnşaat bitirme sigortası

Kentsel dönüşümde yaşanan kötü örneklerin tekrarlanmaması için müteahhitlerden “İnşaat Bitirme Sigortası” isteyeceklerini kaydeden Kılıç, “Pek çok yerde halkımız, kentsel dönüşüm süreçlerinde müteahhitlerin mağduriyetini yaşıyor. Biz Maltepe'de buna müsaade etmeyeceğiz. Bu mahallelerimize girecek her bir müteahhitten, tıpkı arabalardaki kaskolar gibi inşaat bitirme sigortası isteyeceğiz. Bu sigortası bize vermeyen hiçbir müteahhit mahallelerimize giremeyecek. Böylelikle Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük'teki vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamasına engel olacağız. Bir ekip kurduk bu modeli geliştirmek için çalışıyor. Öngörüm o ki bunu uygulayabileceğiz. Göreceksiniz biz bunu uygulamaya koyunca, tüm Türkiye'deki kentsel dönüşüm mağdurlarına da umut olacağız” diye konuştu.

Neler yaşandı?

2014'te imar sorununu çözme sözü vererek göreve gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilk olarak mahallelerde Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisleri açarken, burada 2 bine yakın tapu başvurusunu kabul etti. İmar planlarının hazırlanmasında da mahalle halkına soran Kılıç, teknik uzmanlar, şehir plancıları, muhtarlar ve mahalle temsilcilerinden oluşan Mahalle Danışma Kurulu ile yaptığı onlarca toplantının ardından İmar planlarını meclise taşıdı. İlk olarak Maltepe Belediye Meclisi'nden oy birliği ile geçen planlar, İBB meclisinde de oy birliği ile kabul edildi. 1/1000'lik Uygulama İmar Planları'nın da askıdan inmesiyle birlikte tapuların sıra teslimine geldi. Gülsuyu ve Gülensu'nun toplam büyüklüğü 1.5 milyon metrekare. Bölgede yaklaşık 35 bin kişi yaşıyor ve 7 bin bina bulunuyor. Belediyenin mahallelerde yüzde 30'a yakın bir arazisi bulunuyor ve planda buralar tapu sorunu yaşayanlar için tahsis edilecek. Bu sayede, planın amacı olan “yerinde dönüşüm” sağlanacak.