Kılıçdaroğlu: "Rahmetli Özal, Başbakanlığı döneminde Türkiye'yi krizden çıkarmayı başardı"

Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal Anı Mekanı'nın açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Özal, Başbakanlığı döneminde, Türkiye'nin içine girdiği krizden, süratli bir şekilde, sağlıklı kararlar alarak çıkarmasını sağladı. Ve Türkiye, ekonomisiyle bir atılım sürecinin içine girdi. Buna ihtiyacımız var" dedi.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa liderleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özal Ailesi'yle birlikte ‘8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekânı'nın açılışını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, “8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekânı”nın açılışı öncesinde, merhum Özal'ın eşi Semra Özal ile oğulları Ahmet ve Efe Özal'la bir araya geldi. Heyet ve Özal Ailesi, merhum Özal'ın anıt mezarı önünde dualar okuyup, saygı duruşunda bulundu.

Merhum Özal ile devlet kadrolarında bürokrat olarak görev yaptığı dönemde beraber çalışma olanağı bulduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, “Pek çok kez yan yana geldik. Konuşma imkanı bulduk. Tartışma imkanı da bulduk. Rahmetli Özal'ın birden fazla özelliği vardı. Birinci; devleti çok iyi bilmesi ve tanımasıydı. Uzun yıllar devlette çalışması, Devlet Planlama Teşkilatı'nın oluşmasına katkı vermesi ve dolayısıyla devletin sorunlarını bütün ayrıntılarına kadar özümsemesi Gerçekten de yönetim açısından ne kadar önemli olduğunu, biz, rahmetli Özal'ın yönetiminde gördük. Devleti tanımak farklı bir şeydir. Devleti ayrı bir yere koymak, siyasi partiyi ayrı yere koymak gibi bir özelliği vardı rahmetli Özal'ın. Dolayısıyla devleti ve devletin kurumlarına her zaman, her ortamda saygı gösteren bir kişiydi” dedi.

"Gırgır Dergisi'nin kendisini eleştiren kapaklarını Başbakanlık konutuna asmıştı"

Merhum Özal eleştirilere açık bir kişi olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Başbakanlık Konutu'na gittiğimizde, girişten sonra bir merdivenle yukarıya çıkardık. Merdivenden yukarı çıkarken, o dönem Türkiye'nin en önemli mizah dergilerinden olan Gırgır dergisinin Özal'ı eleştiren karikatürleri vardı. Rahmetli Özal, onları çerçeveledi. Oraya asmıştı. Bize şunu söylerdi: ‘Ben bu karikatürleri buraya asıyorum. Beni ziyarete gelen devlet başkanlarına, ‘Bu karikatürlerin tümünde ben eleştiriliyorum' diye söylüyorum. Dolayısıyla kendisi eleştiriye de değer veren, önemseyen bir kişiydi” ifadelerini kullandı.

"Başbakanlığı döneminde Türkiye'yi içine girdiği krizden çıkmasını sağladı"

Özal'ın tartışmaya açık biri olduğunu ve bürokratların fikirlerini sonuna kadar dinlediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sonuçta geldiğimiz nokta şu: Rahmetli Özal, Başbakanlığı döneminde, Türkiye'nin içine girdiği krizden, süratli bir şekilde, sağlıklı kararlar alarak çıkarmasını sağladı. Ve Türkiye, ekonomisiyle bir atılım sürecinin içine girdi. Buna ihtiyacımız var. Sürekli belli periyotlarla Türkiye'nin krize girmesi doğru değil. Kurumların güçlü olması lazım. Devlette liyakat sisteminin olması lazım. Devleti yönetenlerin, partiyle devleti karıştırmaması lazım. Devletin kurumlarıyla beraber, devletin oluşturduğu kurumların oluşturduğu kültürleriyle beraber, o kurumların devlete hizmet ettiğini, elbette siyasi iktidarın verdiği hedef perspektif doğrultusunda çalışmaları gerektiğini de hepimiz bir şekliyle biliyoruz. Ve bunların yeniden ama yeniden gerçekten Türkiye'de bir şekliyle oluşturulması lazım" dedi.