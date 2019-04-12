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Kılıçdaroğlu'ndan Can Bartu'nun ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Can Bartu’nun Kadıköy’deki evine gelerek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Can Bartu'nun Kadıköy'deki evine gelerek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Can Bartu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Parti kurmaylarının da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Can Bartu futbol dünyasının çok önemli bir aktörüydü. Hepimizin anılarında var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah sabır versin, diyoruz. Ailelerini ziyaret ettik, taziyede bulunduk ve kendi düşüncelerimizi aktardık. Allah rahmet eylesin.” dedi.

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