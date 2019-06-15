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Kilise'nin duvarına sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

Beyoğlu Taksim’de bulunan Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesinin duvarına sıkışan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beyoğlu Taksim'de bulunan Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesinin duvarına sıkışan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Olay, Beyoğlu Taksim'de bulunan Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, martının duvar arasına sıkışarak mahsur kaldığını gören görevliler martıyı kurtarmak istedi. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, merdiven yardımıyla martıyı sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Sıkıştığı yerden yara almadan kurtarılan martı, tekrar sokağa bırakıldı.

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