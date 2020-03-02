Fitoterapist Dr. Hakan Özkul, “Kilo kaybı kanser habercisi olabilir” dedi.

Fitoterapist Dr. Hakan Özkul her yıl onbinlerce cana mal olan kanser hastalığı ile mücadelede bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Dr. Hakan Özkul kanserin nasıl oluştuğunu ve nasıl yayıldığını anlattı:

"Kanser vücuda dışarıdan gelmez, kanserli hücre vücudun kendi hücresidir. Normal olan bir hücrenin genetik yapısı bozuluyor, bozulan hücre hızla bölünerek çoğalmaya başlıyor, başka yerlere sıçrayarak çoğalmaya devam ediyor. Örneğin midede çıkan kanser yakın dokulara, yakın organlara da sıçrıyor. Buna invazyon denir. Kanser sadece yakın organlara değil damarlar yolu ile vücudun herhangi bir noktasına da sıçrayabiliyor."

“Kilo kaybı kanser habercisi olabilir”

Kanser hücrelerinin nasıl beslendiğini anlatan Dr. Hakan Özkul, "Kanser hücresi çok aç bir hücredir. Sadece şekeri değil proteini de diğer yapı taşları ve amino asitleri de yoğun bir şekilde kendine çekiyor, vücudu aç bırakıyor. Bu sebeple kanser hastalarında halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı görülür.Eğer 1 ay gibi bir sürede kilonuzun yüzde 10'unu kaybettiyseniz bunun diyetle ya da beslenme ile ilgisi olmayabilir " diye konuştu.

“Vücut kanserle nasıl savaşır?”

Kanserle mücadelede en etkili silahın kuvvetli bir bağışıklık sistemi olduğunu ifade eden Dr. Hakan Özkul şöyle devam etti:

"Kanserli hücre vücudun kendi hücresi olduğu için vücudun bu hücrelerle savaşı çok zordur. Bir başka kişinin kanser hücresini bir başka kişiye nakletseniz, yabancı hücre anında algılanır ve yok edilir. Ama kendi hücreniz kanserli olduğunda bağışıklık sisteminin onunla mücadelesi çok zor olur. Eğer bağışıklık sistemimiz zayıflarsa her birimiz kanser olabiliriz. Aslında her gün kanserli hücreler herkesin vücudunda ortaya çıkar ama bağışıklık sistemi bunları yok eder. Bağışıklık sistemi zayıf olanların kanser hastalığına yakalanma ihtimali çok yüksektir.

Fitoterapinin kanserdeki rolü

Fitoterapinin birçok hastalıkta olduğu gibi kanser tedavisinde de etkili sonuçlar verdiğine dikkat çeken Dr. Hakan Özkul "Bazı şifalı bitkilerin vücutla çok güzel uyumu vardır. Bazı tıbbi bitkilerin etkin maddeleri bir yandan kanserli hücreleri öldürürken, diğer yandan bağışıklık sistemini güçlendirir" dedi.

“Etkin ve güçlü bir bağışıklık sistemi yokken kanserle başa çıkmak zor belki de imkansızdır” diyen Dr. Hakan Özkul şunları söyledi: “Kanserde en önemli hususlardan birisi Kanser kök hücreleridir. Bu hücreler tümörün başlangıcından sorumlu olan ve tümör dokusundaki çok sayıda farklılaşmış hücre topluluğunu oluşturan hücrelerdir.

Kanser kök hücreleri kanser hücrelerinin kendi-kendilerini yenileme (“self-renewal”) ve farklılaşma özelliği olan alt gruplarıdır. Yalnız bu iki özelliğe sahip hücreler “Kanser Kök Hücresi” (KKH) olarak adlandırılır. Kanser kök hücresi “kanseri başlatan hücre” olarak da adlandırılmaktadır.

Kanser kök hücreleri kanserin başlaması, kanserin ilerlemesi, kanserin vücutta yayılması (metastaz)ve klasik tedavi şekillerine direnç göstermesinden ve kanserin tedaviden sonra yeniden başlamasından (nüksten) sorumludurlar.Fitoterapide kullandiğımız etkin bazı tıbbi bitkiler kanser hücreleri üzerinde ölümcül (Apoptozis) etki gösterdiği gibi kanser kök hücreleri üzerinde de ölümcül (Apoptozis) etki gösteren etkin maddeler içerir.Bu yüzden günümüzün modern tıp dünyasında geleneksel ve tamamlayıcı tedavide büyük önemi olan fitoterapinin kanser hastalığı ile başa çıkmada kanser hastaları için kıymeti her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.”