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Kim Min-Jae, İtalya'da yılın stoperi seçildi

Serie A’da şampiyon Napoli’nin 26 yaşındaki savunma oyuncusu Kim Min-Jae, İtalya’da yılın stoperi seçildi.

Serie A'da şampiyon Napoli'nin 26 yaşındaki savunma oyuncusu Kim Min-Jae, İtalya'da yılın stoperi seçildi.


Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekti. Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyonluk elde etmesinde büyük katkısı olan Kim Min-Jae, İtalya'da yılın stoperi seçildi.


Kim Min-Jae, bu sezon Napoli formasıyla İtalya Serie A'da 35, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9, İtalya Kupası'nda da 1 maça çıktı.


Başarılı savunmacının ligde 2 gol, 2 asisti bulunuyor.

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